Euro szaleje. Ten produkt był za 499 zł, a dziś kupisz go 300 zł taniej

Sprzęt

Przez ostatnie tygodnie śledząc promocje w RTV Euro AGD doszedłem do jednego wniosku: ta sieć sklepów uwielbia robić olbrzymie przeceny na słuchawki. I zwykle są to słuchawki naprawdę wysokiej jakości. Czy to przypadek, czy też ktoś w tym sklepie ma misję podniesienia wrażeń słuchowych Polaków? Nie mam pojęcia.