Euro pokazuje, że potrafi w promocje. Ten produkt był za 100 zł, a dziś może być Twój za 40 zł

I to właśnie dostajemy w przypadku słuchawek Baseus WM01. Są to przyzwoicie grające jednostki obsługujące Bluetooth 5.0 i kodek SBC. Czy grają wybitnie? Oczywiście, że nie. Grają one za to tak, jakbyśmy się mogli tego spodziewać po słuchawkach za 100 zł. Dodatkowo pozwalają one na 5 godzin pracy. Dziś natomiast możecie kupić je za jedyne 39,99 zł.