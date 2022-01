Elgato prezentuje pedały dla streamerów i to ma sens

Elgato zaprezentowało nowe urządzenie, które ma ułatwić życie streamerom. Tym razem są to pedały, które można obsługiwać nogą. Brzmi to dziwnie, ale tak naprawdę ma sporo sensu!

Firma Elgato specjalizuje się w urządzeniach dla streamerów. W ofercie marki są między innymi łatwe do rozłożenia green screeny, regulowane oświetlenie, kamery, mikrofony czy też Stream Decki, które pozwalają jednym przyciskiem zmieniać sceny lub uruchamiać ustawione wcześniej efekty.

Elgato Stream Deck Pedal — pedały dla streamerów

Teraz do portfolio Elgato, które notabene należy do firmy Corsair, dołącza kolejny sprzęt, który ma ułatwić życie streamerom. To Elgato Stream Deck Pedal, czyli zestaw pedałów obsługiwanych za pomocą nogi. Chociaż w pierwszej chwili może się to wydawać dziwne, to tak naprawdę ma dużo sensu.

Elgato Stream Deck Pedal to po prostu zestaw trzech konfigurowalnych przycisków, które streamerzy mają obsługiwać nogą. Ktoś może w tym momencie zadać pytanie — ale po co? Wielu streamerów na pewno miało w swojej karierze momenty, w których chcieli coś szybko zmienić w trakcie transmisji (np. scenę), ale mieli akurat zajęte ręce dynamiczną rozgrywką w grze. Nowe urządzenie Elgato ma takie zmiany umożliwić bez wpływu na granie.

Jedyny problem polega na tym, że za te trzy konfigurowalne i regulowane przyciski trzeba zapłacić aż 90 euro. Według aktualnego kursu to ponad 400 zł. Trochę dużo, ale pewnie znajdzie się kilku streamerów, którzy będą chętni tyle zapłacić.

