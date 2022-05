Drewniane chłodzenie procesora? Tak! Ale cena zabija

Europejski producent sprzętu komputerowego nie przestaje zaskakiwać. Tym razem EKWB przygotowało drewniane bloki dla procesora do autorskich układów LC.

Komputery wykorzystywane są do pracy i rozrywki. Z tego powodu korzystają z nich zarówno kompletni laicy, jak i profesjonaliści. Części osób starcza to co dostają od producenta, a inni wolą samemu skompletować cały zestaw. Wiedzą oni bowiem dokładnie czego potrzebują.

Nowe produkty EKWB są droższe niż niejeden procesor

Najwięksi entuzjaści sięgają czasami po autorskie układy chłodzenia cieczą. Wymagają one sporej wiedzy, a na dodatek nie jest to tanie hobby - porządne, zwykłe chłodzenie procesora to często koszt od 100 do 300 złotych. W przypadku układów LC jeden element potrafi kosztować więcej, a cały zestaw to grube tysiące złotych.

Lider na rynku układów chłodzenia cieczą w postaci EKWB poinformował w ostatnich dniach o rozszerzeniu swojej oferty. Mowa o serii bloków wodnych EK-Quantum Velocity² i Magnitude Lignum Edition, które doczekały się zarówno redesignu wewnątrz, jak i od zewnątrz.

To co pierwsze rzuca się w oczy to wykończenie nowych bloków CPU. Jest ono drewniane. Mowa o naturalnym, a nie sztucznym materiale. Dokładniej o drewnie z orzecha włoskiego. Zmieniono również system montażu. Jest on teraz dużo wygodniejszy i szybszy.

Wnętrze bloków nadal jest metalowe, a dokładniej miedziane. Powierzchnia odpowiedzialna za oddawanie ciepła z procesora do cieczy zwiększona została o 50%. Mikokanaliki mają szerokość 0,40 milimetra, a metalowe finy grubość zaledwie 0,26 milimetra. Maksymalizuje to transfer ciepła.

Dla posiadaczy starszych bloków z serii EK-Quantum przygotowano Magnitude Accent. Jest to niewielka nakładka nadająca układowi nowy wygląd. Ona również wykonana została z drewna orzecha włoskiego.

Nowe produkty EKWB kompatybilne są zarówno z procesorami Intela, jak i AMD. Mowa o gniazdach LGA 1700 (Alder Lake i Raptor Lake) oraz AM4 (Ryzen). Całość zgodna będzie również z nadciągającym AMD AM5.

EK-Quantum Velocity² i Magnitude Lignum Edition trafią do sklepów w połowie czerwca 2022. Opisywane bloki wodne produkowane są w Słowenii, a nie w Chinach. Sugerowane ceny w Europie (z VAT) są dość wysokie i prezentują się następująco:

EK-Quantum Magnitude – 1700 Lignum Edition – Walnut = 300 euro (ok. 1399 zł)

EK-Quantum Magnitude – AM4 Lignum Edition – Walnut = 300 euro (ok. 1399 zł)

EK-Quantum Velocity² – 1700 Lignum Edition – Walnut = 220 euro (ok. 1025 zł)

EK-Quantum Velocity² – AM4 Lignum Edition – Walnut = 220 euro (ok. 1025 zł)

EK-Quantum Magnitude Accent – Walnut = 45 euro (ok. 298 zł)

Źródło zdjęć: EKWB

Źródło tekstu: EKWB, oprac. własne