ASUS i Noctua prezentują cichą i chłodną kartę NVIDIA GeForce

Lubisz ciszę? To polubisz też kartę graficzną ASUS x Noctua! Tajwańczycy kolejni raz nawiązują współpracę z Austriakami, tym razem biorąc na tapet GeForce RTX 3080.

Karty graficzne NVIDIA GeForce to ponad 75% rynku. Trudno się temu dziwić, gdy Zieloni oferują największą wydajność oraz szereg nowych, przydatnych technologii jak ray tracing czy DLSS. W sklepach dostępne jest więc całe zatrzęsienie autorskich modeli od firm takich jak ASUS, MSI, GIGABYTE, EVGA, Palit i inni.

Nowa karta ASUS X Noctua trafi do sklepów już w czerwcu

Dzisiaj skupimy się na ofercie pierwszego z wymienionych. Tajwańczycy bowiem kolejny raz podjęli współpracę z Austriakami. Efektem tego jest karta graficzna ASUS x Noctua, o której wspominaliśmy już w ostatnich tygodniach. Dzisiaj zaprezentowana została oficjalnie światu i zdradzono szczegóły dotyczące specyfikacji.

ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition to drugie dziecko romansu firm ASUS i Noctua. Opisywana karta graficzna stawia na wysoką wydajność, niskie temperatury i wzorową kulturę pracy. Osiągnięto to dzięki poprawionemu układowi chłodzenia, który oparty jest na dwóch światowej klasy 120-milimetrowych wentylatorach Noctua NF-A12-25. Nie zapomniano też o fabrycznym OC o 6,1%.

Otrzymujemy tutaj zdecydowanie większy radiator, względem modelu TUF. Mowa o 120,5 x 42,2 x 94 vs 111,3 x 32,2 x 88 milimetrów, co pozwoliło wymienić trzy wentylatory 92-milimetrowe na dwie jednostki 120-milimetrowe. Prócz tego urosła podstawa mająca kontakt już nie tylko z GPU, ale i z pamięcią VRAM.

W efekcie na ustawieniach automatycznych ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition pod obciążeniem oferuje o 14 °C niższe temperatury w przypadku pamięci i o 3 °C mniej na rdzeniu. A wszystko to przy kulturze pracy o 4,5 dB(A) lepszej. Co więcej aż do 50 °C GPU wentylatory pozostają całkowicie wyłączone.

Podobnie jak inne autorskie modele, tak i karta graficzna ASUS x Noctua oferuje podwójny BIOS. Pozwala to wybierać między profilem nastawionym na jak największą ciszę lub na jak najwyższą wydajność. Użytkownik może też stworzyć własną krzywą obrotów wentylatorów.

ASUS GeForce RTX 3080 Noctua Edition trafi do sklepów na całym świecie lada moment, bo już w czerwcu 2022 roku. Sugerowana cena nie została niestety zdradzona, ale wybitnie tanio z pewnością nie będzie.

