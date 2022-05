Phanteks kusi białymi, mocnymi zasilaczami z 10-letnią gwarancją

Składasz biały zestaw komputerowy? Potrzebujesz sporej mocy, ale i wzorowej kultury pracy? W takim razie najnowszy zasilacz Phanteksa jest dla Ciebie!

Phanteks to holenderski producent sprzętu komputerowego, który obecny jest na rynku od 2007 roku. Firma specjalizuje się w obudowach dla entuzjastów, ale oferuje również zasilacze, układy chłodzenia i wentylatory.

Nowy zasilacz Phanteksa korzysta z platformy Seasonic

Ich produkty łączą niebanalny wygląd z jakością wykonania, wydajnością oraz wzorową kulturą pracy. Dzisiaj skupimy się na zasilaczach, bowiem Phanteks rozszerzył swoje portfolio o mocne jednostki w białym kolorze.

Phanteks All-White AMP 1000 W to w pełni modularny zasilacz ATX. Mamy tutaj do czynienia ze sprawdzoną platformą Seasonic, dokładniej modelem Focus Gold. Mowa więc o mocnej, pojedynczej linii +12 V (do 83 A), aktywnym systemie PFC oraz wyłącznie japońskich kondensatorach 105 °C. Nie zabrakło też szeregu zabezpieczeń jak OPP, OVP, SCP, OCP i OTP.

Wszystko to przekłada się na wysoką sprawność do 92% potwierdzoną uznanym certyfikatem 80 PLUS Gold. Wnętrze zasilacza chłodzone jest przez 120-milimetrowy wentylator z łożyskiem typu FDB i siedmioma łopatkami, który jest wyłączony aż do 40% obciążenia. Tym samym oferuje wzorową kulturę pracy.

Zastosowane okablowanie to rozwiązanie taśmowe w kolorze białym. Użytkownik otrzymuje do dyspozycji jedną wtyczkę ATX (24-pin), dwie ESP (4+4-pin), trzy PCIe (6+2-pin), dziesięć SATA III oraz pięć Molex.

Phanteks All-White AMP 1000 W lada moment trafi do sklepów z sugerowaną ceną 160 euro, czyli równowartością około 749 złotych. Zasilacz objęty jest długą, 10-letnią gwarancją producenta.

