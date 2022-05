Masz płytę główną GIGABYTE? No to masz też problem!

Masz procesor Intel Alder Lake? Kupiłeś płytę główną GIGABYTE AORUS? No to możesz też mieć spory problem! Na szczęście Tajwańczycy przyznali się do błędu i chcą go naprawić.

W listopadzie 2021 roku na rynku debiutowały pierwsze procesory Intel Alder Lake-S. Zaoferowały nam one sporo nowości - architektura big.LITTLE, wsparcie pamięci RAM DDR5 czy interfejsu PCI Express 5.0. Niestety jak to bywa u Niebieskich wymusiły również zakup nowej płyty głównej.

GIGABYTE wymieni Twoją płytę główną na lepszy model

Na rynku pojawiła się więc masa propozycji od firm takich jak ASRock, ASUS, GIGABYTE, MSI i inni. Mowa o platformach z chipsetami H610, B660, H670 czy Z690. Wszystkie z nich różnią się od siebie specyfikacją i oferowanymi funkcjami, a cechą wspólną jest wsparcie 12. generacji procesorów Intela.

Jeśli zdecydowałeś się na zakup płyty głównej GIGABYTE AORUS Z690I Ultra to nie mamy dobrych wieści. Ta propozycja z wyższej półki w formacie Mini ITX ma spory problem. Producent potwierdził, że w przypadku korzystania z kart rozszerzeń z interfejsem PCIe 4.0 mowa o niestabilnej pracy i błędach WHEA PCIe.

Niestety usterka nie jest możliwa do naprawienia zwykłą aktualizacją BIOS-u i konieczna jest wymiana płyty głównej. Problem dotyczy zarówno modeli pod moduły RAM DDR4, jak i DDR5.

Z tego powodu GIGABYTE ogłosił program wymiany. Potrwa on od 10 maja do 30 listopada 2022 roku. Konsumenci mogą zarejestrować swoją płytę główną na stronie producenta. Wymieniona zostanie ona na wyższy model - GIGABYTE AORUS Z690I Ultra Plus, również w formacie Mini ITX.

Osoby, które wcześniej wysłały swoją płytę główną GIGABYTE AORUS Z690I Ultra na gwarancję (RMA) również automatycznie kwalifikują się do wymiany. Możliwy jest też wybór zwrotu gotówki.

Cóż, wpadki zdarzają się każdemu. Zwłaszcza, że najwięksi producenci wypuszczają dziesiątki różnych sprzętów rocznie. Kluczowa jest zawsze umiejętność namierzenia i przyznania się do błędu oraz szybka reakcja. W tym przypadku trudno GIGABYTE cokolwiek zarzucić.

Źródło zdjęć: GIGABYTE

Źródło tekstu: oprac. włąsne