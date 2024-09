Samsung ma nowego Frankensteina. Kusi pojemnością

Bez różnicy czy szukasz nowego SSD do komputera gamingowego, laptopa biurowego czy stacji roboczych. Nowa propozycja Samsunga pasuje do każdego z nich.

Jeszcze kilka lat temu Samsung uważany był za lidera na rynku nośników półprzewodnikowych. Ich SSD należały co prawda do droższych propozycji, ale oferowały topową wydajność i bezawaryjną pracę. To się jednak zmieniło w ostatnich generacjach, a liczna konkurencja wysunęła się na prowadzenie.

Samsung oferuje nam wydajność do 7250 MB/s

Na szczęście Koreańczycy nie mają zamiaru się poddawać i próbują powrócić na tron. Kluczem do odzyskania popularności i zaufania konsumentów mają być nowe, lepsze modele. A jeden z nich trafia na rynek. To balans wysokiej wydajności, dużej pojemności i dobrej energooszczędności

Samsung 990 EVO Plus to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z niestandardowego połączenia interfejsu PCIe 5.0 x2 i PCIe 4.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Mamy tutaj do czynienia z autorskim kontrolerem w litografii 5 nm oraz pamięciami Samsung V-NAND 8. generacji (3D TLC NAND).

Na rynek trafią trzy różne warianty pojemności - 1, 2 oraz 4 TB. Różnią się one nieco wydajnością:

Samsung 990 EVO Plus (1 TB) - do 7150 MB/s dla odczytu i do 6300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 IOPS dla odczytu i do 1 350 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 7150 MB/s dla odczytu i do 6300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 850 000 IOPS dla odczytu i do 1 350 000 IOPS dla zapisu losowego; Samsung 990 EVO Plus (2 TB) - do 7250 MB/s dla odczytu i do 6300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 350 000 IOPS dla zapisu losowego;

- do 7250 MB/s dla odczytu i do 6300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 000 000 IOPS dla odczytu i do 1 350 000 IOPS dla zapisu losowego; Samsung 990 EVO Plus (4 TB) - do 7250 MB/s dla odczytu i do 6300 MB/s dla zapisu sekwencyjnego oraz do 1 050 000 IOPS dla odczytu i do 1 400 000 IOPS dla zapisu losowego;

Opisywane nośniki pojawią się w sprzedaży w Polsce jeszcze w tym roku. Koreański producent nie zdradził sugerowanych cena. Wiemy jednak, że mowa o 5 latach gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych - 600 TBW dla modelu 1 TB, 1200 TBW dla wersji 2 TB oraz 2400 TBW dla wariantu 4 TB.

