Japończycy szykują wydajne SSD PCIe 5.0 z ogromnym radiatorem

Japończycy przechodzą do ofensywy na rynku nośników półprzewodnikowych. Pokazano SSD PCIe 5.0 o wydajności do 10 000 MB/s i z porządnym radiatorem.

Zarówno procesory z serii AMD Ryzen 7000, jak i rodzina Intel Raptor Lake-S obsługują interfejs PCI Express 5.0. W porównaniu do poprzedniej generacji mowa o dwukrotnie wyższej przepustowości. Jest to przydane zwłaszcza w przypadku flagowych kart graficznych oraz najwydajniejszych nośników półprzewodnikowych.

Nextorage kusi wysoką wydajnością i długą gwarancją

Producenci SSD stopniowo zaczynają oferować nośniki PCIe 5.0. Pisaliśmy już między innymi o modelach od firm takich jak Corsair, GIGABYTE, MSI czy TeamGroup. Teraz zaś przyszła pora na Nextorage. Jest to japoński producent, który do tej pory dostarczał głównie nośniki PCIe 4.0 dla konsol Sony PlayStation 5.

Nextorage NE5N to nośnik półprzewodnikowy w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCI Express 5.0 oraz protokołu NVMe 2.0. Zdecydowano się tutaj na kontroler Phison E26 oraz 232-warstwowe kości 3D TLC NAND od Microna. Całość doprawia pamięć SLC. Do wyboru będą dwie pojemności - 1 TB oraz 2 TB.

Deklarowana wydajność robi wrażenie - do 10 000 MB/s dla odczytu i zapisu sekwencyjnego oraz do 1 400 000 IOPS dla zapisu i odczytu losowego. Należy jednak pamiętać, że to nadal nie jest koniec możliwości PCIe 5.0.

To co wyróżnia japońskie SSD na tle konkurencji to oryginalny układ chłodzenia. Mowa o podwójnym, bogato żebrowanym radiatorze z miedzianą rurką cieplną. Całość ma wysokość 40 milimetrów, a więc nie będzie pasować do płyt głównych ze złączem M.2 pod kartą graficzną czy konsol Sony PlayStation 5.

Nośniki Nextorage NE5N mają trafić do sprzedaży na początku czerwca. W USA pojawiły się już w przedsprzedaży z sugerowaną ceną 249 USD za 1 TB i 499 USD za 2 TB. W Europie należy się spodziewać wyższych cen Producent oferuje 5 lat gwarancji z ograniczeniem TBW (limit zapisanych danych).

Zobacz: Poprawa na rynku PC ma nastąpić w drugiej połowie roku

Zobacz: Chińczycy zapowiadają nową technologię. Nie uwierzysz co jest w środku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Nextorage, Newegg

Źródło tekstu: Nextorage, oprac. własne