Jak wygląda awaryjnośc SSD? Dużo lepiej niż można by się spodziewać

Internetowi pseudo specjaliści często twierdzą, że SSD cechują się znacznie większa awaryjnością niż HDD. Zaprzeczają temu jednak statystyki oparte na tysiącach różnych nośników półprzewodnikowych pracujących 24/7.

Nośniki półprzewodnikowe dostępne są już w sprzedaży od wielu lat, a ich ceny są aktualnie naprawdę niskie. Większość nowych laptopów sprzedawanych jest już tylko z SSD. Również w komputerach stacjonarnych HDD są z roku na rok coraz rzadsze. Trudno się temu dziwić patrząc na różnicę w wydajności.

Awaryjność SSD w 2022 roku wyniosła poniżej 1%

Wiele osób nadal jednak - czy to z niewiedzy, czy pamiętając pierwsze SSD - zarzuca tej technologii wysoką awaryjność i krótką żywotność. Boją się też, że w razie czego nie będą mogli odzyskać danych (co nie jest prawdą, a i żaden serwis nie oferuje gwarancji odzysku z HDD). A jak to wygląda w rzeczywistości?

Firma Backblaze, bardzo duży dostawca usług przechowywania danych w chmurze, opublikował kolejne statystyki dotyczące używanych przez nich nośników danych. Chociaż przeważnie mowa o dyskach twardych, to tym razem padło na SSD. Próbka składa się z 2906 sztuk, a część z nich działa od 2018 roku non stop.

Amerykanie używają SSD w swoich serwerach jako nośników rozruchowych, ale zapisywane są na nich też logi i pliki tymczasowe, co generuje spore zużycie. Mamy tutaj miks rozwiązań 2,5" i M.2 oraz różnych pojemności (od 250 do 2000 GB). Pochodzą one od firm takich jak Crucial, Dell, Micron, Seagate czy Western Digital.

Statystyki Backblaze wskazują na roczny wskaźnik awaryjności SSD na poziomie 0,98%. Jest bardzo, bardzo niska wartość. Zwłaszcza, że sporo modeli nie zaliczyła nawet jednej wpadki. Warto też zauważyć, że AFR nie rośnie z roku na rok, a wręcz minimalnie spadło z 1,05% w 2021 roku.

Czy te liczby pozwalają stwierdzić, że SSD są bardziej niezawodne od HDD? Nie do końca. W przypadku ważnych danych - obojętnie na czym je przechowujecie - kopia danych zawsze jest podstawą. Co więcej dyski twarde nadal mają jeden ogromny plus, a jest nią niższa cena za każdy 1 GB danych.

Zobacz: Do sklepów trafiają wreszcie tanie płyty główne dla AMD Ryzen 7000

Zobacz: Karty nowej generacji AMD i NVIDII będą korzystać z GDDR7

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: BackBlaze, Shutterstock

Źródło tekstu: BackBlaze, oprac. własne