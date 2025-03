Dodaj Wi-Fi do swojego PC za pomocą tego taniego gadżetu w promocyjnej cenie

Adapter Wi-Fi Zenwire

Jest to dość proste urządzenie. Wystarczy je tylko podłączyć do naszego komputera i działa od razu, bez zająknięcia. I to mimo faktu, że producent z jakiegoś powodu dorzuca do niego płytkę ze sterownikami - jakby ktoś jeszcze w dzisiejszych czasach korzystał z płyt CD na komputerze. Adapter ten działa w paśmie 5 GHz, gdzie osiąga prędkość do 866 Mb/s, oraz w paśmie 2.4 GHz, gdzie maksymalna prędkość wynosi do 400 Mb/s. Oczywiście warunkiem jest to, że podłączymy go do portu USB 3.0. Dodatkowo urządzenie to oferuje dwie zewnętrzne anteny, które poprawiają jego zasięg i jakość sygnału. A wszystko to za jedyne 49,97 złotych.