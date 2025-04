Czytniki książek Onyx BOOX Go 7 oraz Go 7 Color Gen II wreszcie dostępne

Onyx BOOX Go 7 – klasyka E Ink w nowoczesnym wydaniu

Model BOOX Go 7 to czytnik oparty na czarno-białym wyświetlaczu E Ink Carta 1300 o rozdzielczości 300 ppi, co przekłada się na niezwykle ostry obraz i wysoki komfort czytania. Regulowane, dwukolorowe podświetlenie przednie pozwala dostosować jasność i temperaturę barwową do własnych preferencji, niezależnie od warunków oświetleniowych. Charakterystyczna, asymetryczna obudowa z szeroką ramką po prawej stronie ułatwia trzymanie urządzenia jedną ręką, a dwa fizyczne przyciski umieszczone w tym miejscu pozwalają na wygodne przewracanie stron.

Dalsza część tekstu pod wideo

Specyfikacja techniczna:

- Wyświetlacz: 7-calowy E Ink Carta 1300, 300ppi, podświetlenie z regulacją barwy

- Procesor: 8-rdzeniowy

- RAM: 4 GB

- Pamięć wewnętrzna: 64 GB + slot microSD

- Dźwięk: wbudowany głośnik, Bluetooth do słuchawek

- Porty: USB-C z obsługą OTG i funkcją audio jacka

- Bateria: 2300 mAh

- System operacyjny: Android (dostęp do Google Play, obsługa różnych aplikacji)

- Cena: 249,99 USD

Onyx BOOX Go 7 Color Gen II – kolory na wyciągnięcie ręki

BOOX Go 7 Color Gen II oferuje niemal identyczną funkcjonalność co model czarno-biały, lecz główną różnicą jest wykorzystanie kolorowego ekranu E Ink Kaleido 3. Dzięki temu urządzenie może wyświetlić do 4096 kolorów (150 ppi) lub perfekcyjnie czytelny tekst w odcieniach szarości (300 ppi). To znakomita propozycja dla osób, które poza czytaniem e-booków chcą prowadzić kolorowe notatki, przeglądać komiksy lub ilustrowane dokumenty.

Oba tablety wspierają rysik BOOX InkSense (dostępny osobno za 45,99 USD), który oferuje aż 4096 poziomów czułości na nacisk, boczny przycisk funkcyjny oraz wymienne końcówki – idealny zestaw zarówno do notowania, jak i rysowania. Dodatkowo urządzenia działają na systemie Android, dając dostęp do sklepu Google Play i pozwalając użytkownikom na swobodny wybór aplikacji do czytania, notowania czy organizacji pracy. Tym samym BOOX mocno dystansuje ograniczone systemy konkurencji (np. reMarkable 2 czy Kindle Scribe).