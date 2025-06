Samsung wciąż na czele, ale konkurencja zmniejsza dystans

Dla segmentu, który dopiero się rozwija, taki wzrost to niepokojący sygnał. Mimo dużego szumu wokół nowych modeli, składane smartfony są nadal zbyt drogie, by przyciągnąć masowego odbiorcę. Dodatkowo wielu konsumentów nie rozumie jeszcze, do czego takie urządzenie miałoby im służyć, a obawy o trwałość i żywotność wciąż są powszechne.

Jan Stryjak z Counterpoint Research