Corsair zawodzi fanów swoimi nowymi modułami RAM DDR5

Czaisz się na nowego laptopa? Potrzebujesz dużo pamięci RAM? Corsair zaprezentował swoje moduły RAM DDR5 typu SO-DIMM. Pierwsze modele z serii Vengeance nie zachwycają jednak specyfikacją oraz ceną...

Procesory Intel Alder Lake-S, które debiutowały pod koniec ubiegłego roku przyniosły nam wiele nowości. Mowa między innymi o budowie big.LITTLE znanej ze smartfonów, gdzie łączy się duże, wysokowydajne rdzenie z małymi, energooszczędnymi oraz obsłudze pamięci RAM typu DDR5 czy interfejsu PCIe 5.0.

Nowe pamięci Corsaira Vengeance są drogie i wolne

AMD nie chcąc pozostawać tak bardzo w tyle za Intelem również zapowiedziało, że zaoferuje pamięci DDR5 i interfejs PCI Express 5.0 wraz z kolejnymi generacjami swoich CPU. Oba z wymienionych mają też być standardem w nowych laptopach. Nic więc dziwnego, że producenci pamięci RAM zaczynają oferować obok "zwykłych" modułów DDR5 również wersje typu SO-DIMM. Kolejnym z nich jest Corsair.

Amerykanie poinformowali dzisiaj o rozszerzeniu swojej oferty o nowe podzespoły komputerowe. Chodzi o pamięci RAM DDR5 typu SO-DIMM z serii Corsair Vengeance. Cieszą one oko czarnym laminatem.

Specyfikacja pozostawia jednak wiele do życzenia. Mowa o taktowaniu 4800 MHz przy opóźnieniach rzędu CL 40-40-40-77 i napięciu 1,1 V. Innymi słowy jest to niezbędne minimum wymagane przez standard JEDEC. Topowe pamięci poprzedniej generacji - czyli DDR4 - potrafią oferować lepszą wydajność. Co więcej w komputerach stacjonarnych mamy już moduły DDR5 6000 MHz CL 36.

Corsair planuje zaoferować na start dwa różne zestawy - o pojemności 32 GB (2x 16 GB) lub 64 GB (2x 32 GB). Ich sugerowana cena w USA ustalona została na 270 i 520 dolarów, czyli około 1160 i 2239 złotych. W Europie będzie to zapewne jeszcze więcej. Nie wygląda to najlepiej, ale do czegoś trzeba zacząć.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne