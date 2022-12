Tego jeszcze nie grali. Klawiatury Corsair zaczęły pisać same z siebie

To może być jeden z najdziwniejszych bugów, o jakim przeczytacie. No bo co powiecie na klawiatury, które nagle same z siebie zaczęły pisać losowe rzeczy?

Użytkownicy klawiatur gamingowych Corsair K100 zaczęli donosić o nietypowym problemie. Ich urządzenia nagle same z siebie zaczęły pisać losowe rzeczy. Rozwiązanie problemu nie jest łatwe.

Klawiatury Corsair piszą same z siebie

Kilku użytkowników, którym przytrafił się ten nietypowy problem, wyeliminowało kwestię malware'u, który mógłby powodować pisanie losowych rzeczy. Stąd stwierdzono, że to albo kwestia oprogramowania Corsair, albo samego sprzętu. Niestety, sama firma na razie nie wie, co jest powodem całego zamieszania. Na razie współpracuje z użytkownikami, którzy mają ten problem.

Jest jednak pewne podejrzenie. Zdaniem Corsaira problem może leżeć po stronie funkcji do rejestrowania makr. Możliwe, że uruchamia się ona przez przypadek, rejestruje przypadkowe klawisze, a następnie powtarza je w losowych momentach. Stąd wrażenie, że klawiatura pisze sama z siebie.

Corsair rekomenduje, aby klawiaturę zresetować. W tym celu należy odłączyć kabel, a następnie przez 5 sekund trzymać wciśnięty klawisz Esc w trakcie ponownego podłączania przewodu. To przywraca ustawienia fabryczne i czyści pamięć wewnętrzną urządzenia. Niestety, niektórzy donoszą, że to nie rozwiązało ich problemów i klawiatury nadal piszą same z siebie. Nie pomaga też zainstalowanie najnowszego oprogramowania.

Najwyraźniej trzeba poczekać na wyniki śledztwa i konkretne rozwiązania, które rozwiążą problem. Niewykluczone, że Corsair będzie musiał problematyczne klawiatury wziąć do serwisu i je naprawić, o ile będzie to kwestia hardware'u.

Zobacz: Znamy cenę i datę premiery elastycznego monitora OLED dla graczy

Zobacz: Takiej kamerki internetowej jeszcze nie widziałeś. Robi wrażenie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: BleepingComputer