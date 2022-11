Takiej kamerki internetowej jeszcze nie widziałeś. Robi wrażenie

Jesteś streamerem? A może potrzebujesz lepszej jakości obrazu podczas wideokonferencji w pracy? W takim razie Elgato ma coś dla Ciebie!

Chociaż lockdowny z powodu pandemii COVID-19 są już dawno za nami, to wiele osób, firm i szkół nadal korzysta z pracy oraz nauki zdalnej. Pozwala to zarówno zaoszczędzić czas, jak i pieniądze na dojazdach czy posiłkach. Na popularności zyskują również różne transmisje online czy to z gier, czy innych ciekawych hobby.

Elgato Facecam Pro korzysta z sensora 4K od Sony

W każdym z tych przypadków potrzebna jest jednak dobra kamerka internetowa, słuchawki oraz mikrofon. Tak by jak najlepiej było nas widać i słychać. Marka Elgato, należą do amerykańskiej firmy Corsair, twierdzi, że ma sprzęt idealny. Mowa i pierwszej na świecie kamerce zdolnej do transmisji w rozdzielczości 4K i przy 60 FPS.

Elgato Facecam Pro to kamera internetowa o wymiarach 116 x 38 x 79 milimetrów i wadze 240 gramów, które łączy się z komputerem za pomocą USB 3.0 typu C. Mamy tutaj do czynienia z sensorem Sony STARVIS 4K CMOS, który sparowano z przysłoną typu f/2.0.

Producent obiecuje pole widzenia do 90° i zakres ostrości od 10 cm do "nieskończoności". Wspierane rozdzielczości to 2160p60, 2160p30, 1080p60, 1080p30, 720p60, 720p30. Obsługiwane są zarówno skompresowane, jak i nieskompresowane formaty wideo.

Elgato oferuje oprogramowanie Camera Hub. Pozwala ono na łatwe zmiany parametrów obrazu (np. FOV, ISO, kontrast, balans bieli) lub wybór ustawień automatycznych. Nie zabrakło też dodatkowych efektów.

Kamerka Elgato Facecam Pro dostępna jest już do kupienia na oficjalnej stronie producenta. Sugerowana cena jest jednak zabójcza bowiem mowa o 1679 złotych. Tym samym jest to raczej sprzęt dla profesjonalnych streamerów, a nie rozwiązanie do zwykłej pracy biurowej czy e-lekcji.

Zobacz: GALAX szykuje najbardziej łatwopalną kartę graficzną tej generacji

Zobacz: Jaki komputer do gier i pracy? Gotowe zestawy na listopad 2022

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Elgato

Źródło tekstu: Elgato, oprac. własne