Tajemniczy sprzęt ma trafić na cmentarze. Wyręczy człowieka

Firma Innok Robotics przekonuje, że jej autonomiczne roboty mobilne mogą ułatwić pracę w wielu dziedzinach życia. Pomogą nawet w utrzymaniu cmentarzy.

7-8 marca 2023 podczas wystawy organizowanej przez All About Automatoin zaprezentowano najnowszą odsłonę pojazdu Innok Robotics – Induros. Induros jest niezależnym, mobilnym robotem transportowym, który przewozi komponenty i produkty zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Samodzielnie podpina się to przygotowanego wózka przewożącego rzeczy i bezpiecznie dowozi je na wyznaczone miejsce, sprawnie pokonując zakręty i ukształtowanie terenu. Urządzenie ma napęd o mocy 800 W.

Firma Innok Robotics, założona została w 2012 roku i jest obecnie jednym z liderów technologicznych na globalnym rynku AMR (Autonomiczne mobilne roboty). Jej wielkość szacowana jest na 3 mld dolarów. Badacze rynku prognozują, że w najbliższych latach rynek ten będzie się powiększał o ponad 50 proc. w skali roku. Do 2026 roku ma on osiągnąć nawet wartość 14 miliardów dolarów.

O robocie, który wysprząta cmentarz

Innok Robotics posiada w swojej ofercie w pełni zintegrowane systemy AMR. Roboty tworzone przez nich są już kompletne. Posiadają dedykowane im oprogramowanie, najnowocześniejsze czujniki 2D i 3D oparte na sztucznej inteligencji, skanery laserowe a także precyzyjną technologię GPS. Dzięki takiemu wyposażeniu roboty mogą funkcjonować nie tylko w pomieszczeniach zamkniętych ale też na zewnątrz.

Innok Robotics zamierza w nadchodzących latach rozwijać swoją ofertę i zostać liderem AMR w dziedzinach transportu, rolnictwa czy inspekcji. W planach mają autonomiczne roboty dedykowane dla górnictwa, dziedziny budownictwa w tym maszyn budowlanych, robotów do czyszczenia powierzchni zewnętrznych oraz obsługi pól fotowoltaicznych. Innok Robotics mają ambitny cel: 100 mln euro sprzedaży do 2030 roku.

Ciekawostką jest inny produkt Innok Robotics – maszyna nawadniająca Rainos. Urządzenie to dedykowane jest dbaniu o zieleń na cmentarzach. Producent wskazuje, że robot autonomicznie nawodni wskazane groby wybraną ilością wody. Ilość wody jaką zużyje, jest możliwa do ustawienia indywidualnie do każdego nagrobka.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Wirestock Creators / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne