Thermalright Phantom Spirit 120 SE to wydajny, budżetowy cooler CPU

Szukasz wydajnego chłodzenia procesora? Nie chcesz wydawać majątku? A może nie lubisz kolorowego podświetlenia? Świetnie się składa! Thermalright ma coś dla Ciebie

AMD i Intel z generacji na generacje serwują nam procesory komputerowe wyposażone w coraz więcej rdzeni oraz coraz wyższe taktowania. Prócz wyraźnego skoku wydajności w grach i programach oznacza to niestety również wyższy pobór mocy. A to zaś przekłada się na wyższe temperatury pod obciążeniem.

Thermalright kusi aż siedmioma rurkami cieplnymi 6 mm

Tym samym jeśli ktoś składa zestaw komputerowy z wyższej półki to wydajne chłodzenie procesora staje się koniecznym zakupem. Do wyboru są coolery wieżowe oraz gotowe zestawy chłodzenia cieczą. Dzisiaj pochylimy się nad pierwszą z wymienionych grup i spojrzymy na nowy model od cenionego w Polsce producenta.

Thermalright Phantom Spirit 120 SE to tradycyjne chłodzenie procesora o wymiarach 154 x 125 x 135 (wysokość x szerokość x głębokość) milimetrów. Mamy tutaj do czynienia z dwoma aluminiowymi wieżami; siedmioma 6-milimetrowymi rurkami cieplnymi; miedzianą, niklowaną podstawą oraz dwoma wentylatorami.

Tajwańczycy zdecydowali się na jednostki Thermalright TL-C12B V2. Są to 120-milimetrowe wentylatory z dziewięcioma łopatkami i łożyskiem typu S-FDB. Pracują one z prędkością do 1500 (±10%) RPM przy wydajności do 66,17 CFM, ciśnieniu do 1,53 mmH2O i deklarowanej kulturze pracy do 25,6 dB(A).

Thermalright Phantom Spirit 120 SE zgodny jest z nowszymi i starszymi procesorami. Mowa więc o obsłudze gniazd AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1700, 1200 i 115x. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale zgodnie z obietnicami producenta ma być to przystępne cenowo chłodzenie. Można więc zakładać okolice 200 złotych.

