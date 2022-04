Seria AiO z dużym problem. Producent ogłasza program wymiany

Podobno do trzech razy sztuka. Niestety w tym przypadku oznacza to kłopoty. Tajwański producent zestawów chłodzenia cieczą kolejny raz ma poważny problem.

Wraz z premierą procesorów AMD Ryzen 1000 w 2017 roku Amerykanie zapoczątkowali trend większej liczby rdzeni i wątków w procesorach komputerowych. Intel, który od wielu, wielu lat ograniczał się do maksymalnie 4 rdzeni i 8 wątków musiał się do tego dostosować, jeśli nie chciał zostać w tyle i stracić udziałów w rynku.

Problematyczne zestawy AiO to Enermax Liqtech III

W efekcie aktualnie mamy w sklepach CPU, które dysponują nawet 16 rdzeniami i 32 wątkami. Oczywiście to w połączeniu z wysokimi taktowaniami oznacza równie duży pobór mocy. To zaś skutkuje bardzo wysokimi temperaturami podczas obciążenia w grach czy programach. Konieczne stają się więc wydajne chłodzenia procesora, a wiele osób sięga po zestawy typu All in One.

Chociaż gotowe zestawy chłodzenia cieczą są wydajne, ciche, proste w montażu i miłe dla oka, to zdecydowanie bardziej podatne na awarię. Mowa zarówno o kolejnym elemencie ruchomym - pompka, jak i odparowywaniu cieczy mikroporami w wężach. Rzadki problemem może być też zatykanie się kanalików w stopce mającej kontakt z procesorem i wzrost temepratur. Niestety to ostatnie spotkało Enermaxa.

Tajwański producent sprzętu komputerowego ogłosił program wymiany zestawów All in One z serii Enermax Liqtech III. Dotyczy to białych i czarnych wariantów 240- i 360-milimetrowych. Problemem jest ciecz, która została użyta do ich wypełnienia. Na szczęście problem ograniczony jest tylko do konkretnych serii produktów z numerem seryjnym zaczynającym się od 2012 lub 2119.

To nie pierwszy taki przypadek w historii Enermaxa

Enermax twierdzi, że problem występuję tylko na rynku w Korei Południowej. Trzeba jednak przypomnieć, że to nie pierwszy tego typu przypadek w historii firmy. Wcześniej identyczny problem występował w serii Liqtech I i Liqtech II, czyli wcześniejszych generacjach. Wadliwe sztuki obecne były zarówno w USA, jak i Europie.

Tym samym jeśli posiadacie chłodzenie Enermax Liqtech III w wersji 240- lub 360-milimetowej to sugerowałbym obserwowanie temperatur Waszego procesora. Sygnałem ostrzegawczym będą długotrwałe, znacząco wyższe temperatury CPU niż do tej pory. Zawsze lepiej być ostrożnym niż później żałować.

Zestawy All in One od Enermaxa są dość popularne na całym świecie ze względu na niskie ceny w sklepach, widać jednak że przekłada się to również na ich jakość. Oczywiście wpadki zdarzają się każdemu, ale jeśli problem występuje przez trzy generacje z rzędu to raczej trudno mówić już o zwykłym przypadku.

Źródło zdjęć: Enermax

Źródło tekstu: Enermax, oprac. własne