Chiny łamią barierę 5 nm bez EUV. Europo i Ameryko, kończy wam się czas

Jak oni to zrobili?

Klucz do sukcesu leży w zastosowaniu głębokiej ultrafioletowej litografii (DUV) oraz zaawansowanych technik multipatterningu, takich jak self-aligned quadruple patterning (SAQP). W skrócie, zamiast pojedynczego kroku litografii EUV, w procesie zastosowano wielokrotne nanoszenie wzorów na wafle krzemowe. Znacząco zwiększa to złożoność produkcji, ale za sprawą technologii firmy SiCarrier oraz wsparciu badawczym inżynierów i naukowców firmy Huawei, udało się dotrzeć do etapu, w którym taka produkcja jest opłacalna.