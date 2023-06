Ta karta miała rywalizować z RTX 3060, ale przegrywa z GTX 1050 Ti

Chińska karta graficzna Moore Threads MTT S80 obsługuje już gry z DirectX 11. W teorii powinna być porównywalna do RTX 3060, ale w rzeczywistości jest nieporównywalnie gorsza.

Chińczycy już jakiś czas temu zaprezentowali swoją kartę graficzną o nazwie Moore Threads MTT S80. Na papierze specyfikacja jest całkiem niezła, bo model ten oferuje 4096 jednostek MUSA, 16 GB pamięci GDDR6 14 Gbps na 256-bitowej szynie (448 GB/s przepustowości) oraz taktowanie 1,8 GHz. W teorii daje to wydajność na poziomie 14,2 TFLOPS, czyli nawet lepszą niż GeForce RTX 3060.

Rzecz w tym, że karta początkowo pozwalała na uruchomienie tylko gier z wiekowymi już bibliotekami DirectX 9 i nawet wtedy nie radziła sobie najlepiej. Niedawno lista powiększyła się o produkcje DX11, ale niewiele to zmieniło. Wydajność Moore Threads MTT S80 jest absolutnie fatalna.

Chińska karta jest tragiczna

Karta została porównana nawet nie do RTX 3060, a do GTX 1050 Ti i w tym zestawieniu przegrała, ana dodatek z kretesem. Dla przykładu GeForce radzi sobie z wyświetleniem 211,5 fps-ów w CS:GO, a chińska karta osiąga tylko 92,5 fps-ów. Szczególnie źle jest w Asetto Corsa, gdzie wyniki to 318,9 do 3,5 fps-ów. Tak, mowa o 3,5 klatkach na sekundę. Nawet w Skyrim karta osiąga tylko 25,2 fps-ów, gdzie RTX 1050 Ti dobija do ponad 70.

Ale to zaledwie wierzchołek ogromnej góry lodowej o nazwie "problemy chińskiej karty". Sama wydajność to jeszcze pikuś, gdy pod uwagę weźmiemy zużycie energii. To jest 2-, a czasami niemal 3-krotnie wyższe w porównaniu z wydajniejszym GTX-em 1050 Ti. Zatem karta jest słaba i żre mnóstwo energii.

Powód tak ogromnej różnicy między teoretyczną wydajnością a rzeczywistą to prawdopodobnie fatalnie zoptymalizowane sterowniki. Jeśli Chińczycy nad nimi popracują, to w najbliższych miesiącach jest szansa na dużą poprawę. Jednak na rywalizację z RTX 3060 raczej nie ma co liczyć, bo strata do modelu NVIDII jest po prostu zbyt duża.

