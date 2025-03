Chciałbyś mieć smartwatcha, ale nie chcesz wydawać fortuny? Motorola jak zawsze nie zawodzi

Z takim właśnie produktem mamy do czynienia w przypadku Moto Watch 70 . Urządzenie to oferuje 1,69-calowy ekran LCD , na którym wyświetlają się nam powiadomienia z naszego smartfona, czy aktualna godzina. Oczywiście wewnątrz wciąż jest zaszyta opaska sportowa.

Motorola Moto Watch 70

I tym oto sposobem Motorola Moto Watch 70 bez problemu monitoruje naszą aktywność. Śledzi nasz sen, puls, czy osiągnięcia w wybranych dziedzinach sportowych. Dodatkowo wytrzymuje do 10 dni na pojedynczym ładowaniu, a kiedy już jego bateria się rozładuje, to uzupełnimy ją do pełna w zaledwie 25 minut. A wszystko to w bardzo atrakcyjnej cenie, która wynosi 149,99 złotych.