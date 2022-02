Biostar przygotował budżetową płytę główną dla Intel Alder Lake-S

Planujesz złożenie nowego, taniego komputera z procesorem Intel Alder Lake-S? W takim razie zainteresować może Cie budżetowa płyta główna od Biostara w formacie mATX. Jej specyfikacja nie porywa, ale powinna zadowolić większość użytkowników.

Premiera procesorów Intel Alder Lake-S przyniosła spory skok wydajności względem poprzednich generacji oraz rozwiązań od AMD. Wszystko za sprawą architektury big.LITTLE łączącej duże, wysokowydajne rdzenie z małymi, energooszczędnymi oraz wielu nowości jak interfejs PCI Express 5.0 czy pamięci DDR5.

Biostar B660MX-E PRO zapowiada się na tanią płytę główną

Niestety jak to Niebiescy mają w zwyczaju, nowe CPU wymuszają też zmianę płyty głównej. Wszystko za sprawą gniazda Intel LGA 1700 oraz chipsetów z serii 600. Pierwsze na rynku debiutowały topowe platformy z układami Z690, które stworzone zostały z myślą o podkręcaniu (OC). Ich cena była jednak bardzo wysoka, a dopiero w tym roku zaczęły pojawiać się tańsze płyty główne. Jedną z nich przygotował tajwański Biostar.

Biostar B660MX-E PRO to płyta główna w formacie Micro ATX, która wyposażona została w socket Intel LGA 1700 oraz chipset Intel B660 dla procesorów z 12. i 13. generacji. Mamy tutaj do czynienia z chłodzoną, 10-fazową sekcją zasilania, czterema bankami dla pamięci RAM typu DDR4 o taktowaniu do 4600 MHz i pojemności do 128 GB, dwoma gniazdami PCI Express 4.0 x16 oraz jednym PCI Express 4.0 x1.

Dla nośników danych przewidziano cztery złącza SATA III oraz dwa M.2 2280 NVMe typu PCI Express 4.0. Za sieć odpowiada gigabitowy kontroler Intel I219V i jest też miejsce na kartę od łączności bezprzewodowej (niestety nieobsadzone). Kodek dźwiękowy to leciwy już, podstawowy Realtek ALC897.

Na panelu I/O Tajwańczycy umieścili jedno złącze PS/2 typu combo, dwa USB 2.0, cztery USB 3.0, jedno złącze RJ-45, trzy porty audio, po jednym HDMI, DisplayPort oraz D-Sub (VGA) i dwa złącza antenowe.

Sugerowana cena Biostar B660MX-E PRO w Europie nie została podana, ale patrząc na specyfikację i format płyty głównej (mATX) oraz znając dotychczasowe portfolio tajwańskiej firmy można założyć, że będzie to jedna z tańszych platform dla procesorów Intel Alder Lake-S.

Zobacz: Intel szykuje najtańsze z najtańszych procesorów dla serii Alder Lake

Zobacz: Chińczycy zaczęli sprzedawać bardzo tanie karty graficzne

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Biostar

Źródło tekstu: oprac. własne