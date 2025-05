Biedronka wyprzedaje jak najęta. Teraz za połowę ceny

W dniach od 25 maja do 29 czerwca 2025 wentylator stojący zakupimy w cenie 74,50 złotych. Jest to dokładnie połowa ceny regularnej. Nie trzeba nikogo przekonywać, że warto się pospieszyć, bowiem kto pierwszy ten lepszy. Promocja obowiązuje do wyczerpania zapasów.

To sprzęt z cyklu, może się przydać. Ale naprawdę warto go mieć pod ręką, szczególnie że upały przychodzą znienacka i zdecydowanie trudniej jest pracować i funkcjonować, kiedy powietrze w naszym mieszkaniu jest nagrzane i wręcz "stoi". Mała rzecz, a jest w stanie poprawić nasz komfort życia, stosunkowo niewielkim kosztem.

Wentylator stojący Extralink Bryza

Posiada trzy tryby prędkości i możemy go zakupić w dwóch wersjach kolorystycznych: białej oraz czarnej. Wentylator tego typu to niezawodne urządzenie służące do chłodzenia pomieszczeń, w których przebywamy. Urządzenie jest wyposażone w 3 łopatki oraz posiada funkcję oscylacji poziomej, co gwarantuje równomierne rozprowadzanie chłodnego powietrza w całej przestrzeni. Fakt, że wentylator daje nam do wyboru trzy tryby prędkości nawiewu, jest naprawdę wygodny — bez problemu dostosujemy intensywność do swoich potrzeb.