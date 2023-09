Biedronka odpala hity. Wśród ofert m.in. telewizor za grosze

Inteligentny robot kuchenny — koszmar Thermomiksa, smart waga i domowy monitoring marki Tesla, a do tego telewizory za grosze i ekspres ciśnieniowy za pół ceny. Takiej kumulacji elektronicznych promocji nie było w Biedronce od dawna.

Nowa promocja na Biedromix, czyli Perfect Mix 2

Po wielkiej premierze wiosną tego roku, od 18 września w nowej promocji dostępny jest inteligentny robot kuchenny Perfect Mix 2 - bezpośredni konkurent Thermomiksa czy Lidlomiksa. Tym razem bez specjalnych kodów, do 8 października pełny zestaw sprzedażowy ma nową, o 300 zł niższą cenę — zapłacicie za niego zaledwie 1699 zł. Oferta obowiązuje na home.biedronka.pl.

Eldom Perfect Mix 2 to wielofunkcyjne urządzenie z wbudowanym WiFi, co pozwala na aktualizowane bazy przepisów przez internet. Robot wyposażony jest w 12-stopniową regulację prędkości, funkcję obrotów wstecznych, regulację temperatury w zakresie od 37 do 120 stopni, wbudowaną wagę kuchenną do 5 kg, a także 5-calowy, dotykowy wyświetlacz LCD, na którym można wyświetlać przepisy krok po kroku.

Urządzenie pozwala na: gotowanie, gotowanie na parze, blanszowanie, podsmażanie, prażenie, odgrzewanie, szatkowanie, miksowanie, kruszenie lodu, ważenie, wyrabianie, spienianie, podtrzymywanie temperatury, siekanie, mielenie, wyparzanie, emulgowanie, konwitowanie, sous vide, deglasowanie, ubijanie, blendowanie oraz rozpuszczanie, więc nie ma czego się wstydzić na tle konkurentów. Wyposażony jest w silnik o mocy 600 W oraz grzałkę o mocy 1000 W. Zakres obrotów to 100-1500 obr./min. Warto wspomnieć też o misie ze stali szlachetnej o pojemności 3,5 litra (pojemność robocza to 2 litry).

Kamera IP Tesla Smart Camera 360, FHD, Biała

Tesla to nowa marka na polskim rynku smart urządzeń, znana już jednak od dłuższego czasu w wybranych krajach Europy. Objęta promocją kamera marki ma obrotową konstrukcję, funkcję podczerwieni, wykrywanie ruchu czy wygodną aplikację mobilną. Kamera kompatybilna jest zarówno z urządzeniami z Androidem (od wersji 6.0), jak i z iOS-em (od 11). Łączność realizowana jest przez Wi-Fi, a zasilanie jest sieciowe (nie ma akumulatora).

W ramach promocji na stronie internetowej Biedronki dostaniemy ją za 119 zł zamiast 199 zł.

Dwa telewizory prosto z UD

W promocji znalazły się też dwa telewizory marki UD:

UD 24DW4210 - za 419 zamiast 499 zł,

- za 419 zamiast 499 zł, UD 43U6210 - za 1099 zł zamiast 1399 zł,

Tańszy z modeli, 24DW4210 to podstawowy, 24-calowy telewizor HD-Ready, doskonały do małych pomieszczeń. Oferuje on rozdzielczość 1366 x 768 pikseli, kąty widzenia 170/170 stopni, czas reakcji matrycy D-LED wynoszący 11,5 ms i głośniki stereo 2x 2W.

Z kolei 43-calowy model UD 43U6210 to już pełny Smart TV, uzbrojony w Android TV w wersji 11.0 czy asystenta Google'a. Nie jest to też jakaś namiastka telewizora, tylko dostajemy rozdzielczość 4K, HDR i Dolby Vision, obsługę ARC/CEC, głośniki stereo 2x 10W (Dolby Digital Plus), łączność Bluetooth, wejścia USB, optyczne, LAN i WiFi. Nie zabrakło certyfikacji dla Netfliksa, który potrafi nie działać w pełni na niektórych sprzętach. Na nasze aplikacje dostajemy 8 GB pamięci wewnętrznej, a za płynne działanie odpowiadają 2 GB pamięci RAM.

Waga analityczna Tesla Smart Composition Scale, Wi-Fi, biała

Za 99 zł zamiast 149 zł nabyć możemy z kolei inteligentną wagę łazienkową firmy Tesla, która do łączności z telefonem wykorzystuje nie Bluetooth jak najtańsze na rynku modele, tylko Wi-Fi. Sprzęt zasilany jest 4 bateriami AAA, wykonano go ze szkła i metalu, a oprócz samego ważenia w imponującym zakresie 5-180 kg, sprzęt analizuje też procentowy udział tkanek w naszym organizmie, dla lepszej kontroli naszego zdrowia i formy. Podobnie jak w droższych modelach, nie zabrakło funkcji wielu użytkowników, dzięki czemu sprzęt z powodzeniem pozwoli zbierać pomiary całej rodziny. Również i tej promocji należy szukać w sklepie internetowym Biedronki.

Ekspres ciśnieniowy za pół ceny

Może to już nie taka smart elektronika, ale przy pogarszającej się aurze nie sposób nie wspomnieć o ciekawej promocji na ekspres kapsułkowy Delta Q Milk Qool, który od 18 września dostępny jest w sklepach Biedronka za pół ceny - 149 zł zamiast 299 zł. To najwyższy model w ofercie ze zintegrowanym spieniaczem do mleka, który pozwoli nie tylko na przygotowanie czarnej kawy, ale też cappuccino czy latte macchiato z perfekcyjną pianką. Do zakupu ekspresu w promocyjnej cenie wymagane jest członkostwo w programie Moja Biedronka, a do wyboru macie ekspresy w kolorach białym i czarnym.

