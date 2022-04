Biedronka. Gigantyczna wyprzedaż elektroniki. Już za stówę poszalejesz

Biedronka kolejny raz ma dla Was atrakcyjnie wycenioną elektronikę! Tym razem naprawdę jest w czym wybierać. Pojawią się sprzęty w skrajnie różnych cenach.

Mówi się, że kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. I faktycznie co roku pogoda w tym miesiącu jest u nas w kraju bardzo zmienna. Część osób zaczyna więc spędzać już swój czas aktywnie, inni nadal wolą zostać w domu. Dla obu tych grup najpopularniejszy w Polsce dyskont przygotował zestaw promocji.

Wszystkie opisywane promocje startują 28 kwietnia 2022

Biedronka zebrała w jednym miejscu sprzęty od marek takich jak Baseus, Hykker, techbite i DCO. Mowa o ładowarkach i przewodach USB, smartwatach, dekoderze DVB-T2 HEVC oraz lampach do robienia zdjęć, filmów czy prowadzenia wideokonferencji . Wszystko to w cenach od 12 do niecałych 120 złotych

Najtańszym sprzęt w tym tygodniu pochodzi od DCO. Do wyboru mamy sześć pozycji, każda w cenie 11,99 złotych. Mowa o przewodzie 3 w 1 o długości 1 metra i z trzema końcówkami - micro USB, USB typu C lub Lighting; przewodach o długości 2 metrów ale tylko z jedną wybraną końcówką; ładowarce sieciowej o mocy 12 W i natężeniu do 2,4 A z jednym gniazdem USB lub ładowarce samochodowej z dwoma gniazdami USB.

Dla osób spędzających aktywnie wolny czas Biedronka ma dwa różne inteligentne zegarki firmy Hykker w cenie 99 złotych każdy. Są one wodoodporne, dysponują dotykowym ekranem i odpinanymi paskami silikonowymi. Oferują 8 trybów sportowych i akumulator o pojemności 220 mAh.

Jeśli wolicie pozostać w domu to tutaj również upolujecie parę okazji. Pierwsza z nich to dekoder telewizji naziemnej DVB-T2 HEVC, dla osób które nadal chcą odbierać sygnał za darmo. Jest on niezbędny bowiem od marca do czerwca zmieni się standard nadawania w Polsce. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ. Rozwiązanie od techbite kosztuje zaledwie 69,90 złotych i umożliwia oglądanie kanałów w formacie Full HD.

Na koniec zostają nam lampy pierścieniowe LED od Baseus, które mogą być nieocenioną pomocą przy robieniu zdjęć i filmów. Do wyboru mamy dwa warianty, oba o mocy 15 W i z trzema trybami świecenia. Tańszy kosztuje 79,90 złotych, droższy zaś to 119 złotych i wyposażony jest w dodatkowy statyw.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Biedronka

Źródło tekstu: oprac. własne