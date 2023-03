Biedronka wyprzedaje kultowy sprzęt. Ale jest coś, co musisz wiedzieć

Do internetowego sklepu Biedronka Home wrócił czytnik e-booków Amazon Kindle Paperwhite 5 i to w bardzo dobrej cenie.

Jakiś czas temu w sklepie Biedronka Home dostępna była dobra promocja, w ramach której dostępny był czytnik e-booków Amazon Kindle Paperwhite 5. Teraz oferta wróciła i ponownie można go kupić w bardzo dobrej cenie.

Kindle Paperwhite 5 w Biedronce

Aktualnie w sklepie internetowym Biedronka Home do kupienia jest czytnik e-booków Kindle Paperwhite 5 w cenie 689 zł. Szybkie spojrzenie do porównywarek cenowych wskazuje, że z polskich sklepów jest to w tym momencie najlepsza oferta. W większości czytnik e-booków kosztuje ponad 700, a czasami nawet 800 zł, więc promocja rzeczywiście jest niezła. Z drugiej strony należy zaznaczyć, że tyle samo zapłacicie na Amazonie, czyli u bezpośredniego producenta.

Amazon Kindle Paperwhite 5 to jeden z najpopularniejszych czytnik e-booków nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wyposażony jest w bardzo wygodny, podświetlany i 6,8-calowy ekran E-Ink o zagęszczeniu 300 ppi. Na książki producent przewidział 8 GB miejsca, co przekłada się na możliwość trzymania nawet kilku tysięcy tytułów. Urządzenie jest wodoodporne (IPX8). Obsługuje formaty: Kindle Format 8 (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, niezabezpieczony MOBI, EPUB, PRC natywnie oraz HTML DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, PMP poprzez konwersję.

Zobacz: Kasy samoobsługowe to bubel. Lepsze dopiero nadejdzie

Zobacz: Biedronka pozamiatała. Thermomix i Lidlomix mogą czuć się zagrożone

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shevchenko Andrey / Shutterstock.com