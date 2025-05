Biedronka rzuciła uroczy retro gadżet i to za połowę ceny

Coś dla fanów stylistyki retro

Biedronka jak co tydzień, rzuciła kilka fajnych sprzętów na promocję. Naszą uwagę zwróciła konsola z powerbankiem 2w1. Spieszymy zatem donieść, że w dniach od 21 do 27 maja 2025 gadżet ten zakupimy w o połowę niższej cenie, czyli za 99 złotych. Cena regularna urządzenia to 199 zł, zatem warto się pospieszyć, bowiem istnieje realne ryzyko, że zacznie ona znikać bardzo szybko.