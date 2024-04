BenQ ZOWIE ma dwa monitory dla grających na wysokim poziomie

BenQ wprowadził do Polski nowe monitory e-sportowe z serii ZOWIE XL-X. Wyróżniają się zawrotną częstotliwością odświeżania ekranu: 240 i 540 Hz.

Nowe modele to XL2546X z częstotliwością odświeżania ekranu 240 Hz i XL2586X, odświeżający obraz z częstotliwością 540 Hz. Oba zostały wyposażone w 25-calowe panele Fast-TN o rozdzielczości 1920 × 1080. Choć gaming kojarzy się z wątpliwą estetyką, tu projektanci postawili na prostotę. Te monitory można spokojnie postawić w eleganckim biurze i nowoczesnym salonie bez utraty punktów prestiżu.

Nowe monitory ZOWIE dla e-Sportu

ZOWIE XL2546X i XL2586X to nie tylko odświeżanie obrazu z prędkością zrywającą czapki z głów. Te modele zostały wyposażone także w usprawniony DyAc 2, a więc nowe podwójne podświetlenie panelu, co ma zapewnić wyraźne kontury i klarowność obiektów w ruchu. Precyzyjne sterowanie podświetleniem redukuje bowiem rozmycia i smużenie, a przy tym jest relatywnie łagodne dla oczu. Dodatkowo monitory XL2546X i XL2586X skutecznie redukują efekt overshoot, który można sporadycznie spotkać na konwencjonalnych panelach przy „przesterowaniu” ciekłego kryształu.

Oprogramowanie XL Setting to Share umożliwia wygodną, automatyczną zmianę trybu kolorów bez przerywania gry. Zawarty w nim Auto Game Mode pozwala zaś na automatyczne dopasowanie kolorystyki ekranu do treści aktualnie wyświetlanych. Tym sposobem nie musisz już sięgać do ustawień – po prostu graj.

Wspomniałam, że wzornictwo monitorów jest dość zachowawcze, ale to nie oznacza, że nie przyciąga wzroku. Nowe modele wyglądają bardzo interesująco dzięki nowej konstrukcji kolumny. Za regulację wysokości odpowiada mechanizm z przemysłowymi łożyskami. Daje to możliwość ustawiania monitora łatwo, precyzyjnie i – co ważne w sporcie elektronicznym – powtarzalnie. Gdy znajdziesz idealną pozycję ekranu, już nigdy jej nie stracisz. Oczywiście do monitora dołączone zostały osłony boczne, które przydadzą się podczas rozgrywek turniejowych.

Z tyłu znajdują się gniazda DisplayPort 1.4, 3 gniazda HDMI 2.1 (w wyższym modelu jedno z nich może pracować z obrazem 540 Hz), gniazdo do przewodowego pilota S-Switch oraz gniazdo jack dla słuchawek. Z tyłu znajduje się też chowany wieszak na słuchawki.

BenQ ZOWIE XL2546X jest dostępny w Polsce w sugerowanej cenie detalicznej 2449 zł, a XL2586X w cenie 5299 zł. Oba zostały objęte gwarancją na 36 miesięcy z naprawami w trybie door-to-door.

Źródło zdjęć: BenQ

Źródło tekstu: BenQ