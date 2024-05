AYANEO Pocket DMG to nowa, potężna konsola retro w stylu Game Boya

Firma AYANEO zaprezentowała kilka nowych konsol retro. Jednym z ciekawszych modeli jest Pocket DMG, który wygląda niemal jak Game Boy, ale skrywa całkiem potężne podzespoły.

AYANEO Pocket DMG to nowe urządzenie w portfolio chińskiej marki, która specjalizuje się w produkcji konsol retro. Na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda jako Game Boy. Jednak wydajnościowo o wiele długości wyprzedza wiekowy już model Nintendo, dzięki czemu powinna pozwolić na uruchomienie gier z wielu konsol retro.

AYANEO Pocket DMG

AYANEO Pocket DMG wyposażona jest między innymi w 3,92-calowy ekran OLED o rozdzielczości aż 1240 × 1080 pikseli. Przekłada się to na zagęszczenie na poziomie 419 ppi, co powinno przełożyć się na bardzo ostry obraz. Nietypowe są też proporcje wyświetlacza, ponieważ wynoszą one 31:27.

Konsola wyposażona jest między innymi w standardowy zestaw przycisków, w tym strzałki kierunkowe. Oprócz tego oferuje też pojedynczą gałkę analogową oraz niewielki touchpad, który — w razie potrzeby — może pełni rolę drugiej gałki. Nie zapomniano też o triggerach i bumperach, które znajdują się na tyle obudowy.

Dokładna specyfikacja konsoli nie jest znana, ale wiemy, że jej sercem jest układ Qualcomm Snapdragon G3x Gen 2. Jest to 8-rdzeniowa jednostka z wydajnym procesorem graficznym Adreno A32. SoC ma być dwukrotnie wydajniejszy od swojego poprzednika. Poza tym obsługuje łączność 5G oraz WiFi 7.

Cena i data premiery AYANEO Pocket DMG nie są jeszcze znane.

