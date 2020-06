ASUS prezentuje nowe ZenBooki 13 i 14 – są cienkie, ale mają wszystkie porty!

ASUS zaprezentował właśnie nowe modele laptopów z serii ZenBook. To 13- i 14-calowe, superlekkie laptopy, które mimo małych wymiarów mają niezbędne porty. Każdy z nich ma pełnowymiarowe USB i HDMI (2.0B).

W cieniutkiej obudowie konstruktorzy zamontowali nie tylko porty, ale też ogromny akumulator, klawiaturę, która zajmuje całą powierzchnię laptopa i gładzik z numpadem, znany z innych modeli ZenBooków. ASUS obiecuje, że akumulator 67 Wh zapewni nam nawet 22 godziny pracy z dala od ładowarki. Co więcej, laptopy obsługują system szybkiego ładowania do 60% w 15 minut.

Tak imponujący czas pracy na akumulatorze jest możliwy także dzięki innowacyjnemu ekranowi IPS. Przy jasności na poziomie 150 nitów panel ten pobiera tylko 1 W. Jego maksymalna jasność to 450 nitów.

Nie jest to jednak maszyna bez kompromisów. RAM zostanie przylutowany na stałe do płyty głównej, nie zmieściło się też gniazdo ładowania (to akurat dobrze – mamy USB-C) i gniazdo słuchawkowe. Na szczęście ASUS nam to zrekompensuje. W zestawie z ZenBookiem dostaniesz przejściówkę z USB-C na jack 3,5 mm. Ostatnie trendy pokazują jednak, że słuchawki na kablu powoli ustępują bezprzewodowym.

Intel czy AMD? Ty wybierasz

ASUS również docenił ostatnie modele procesorów AMD. Kupując nowego ZenBooka będziemy mogli wybrać procesory Intel Ice Lake (do i7 1065G7) lub AMD Renoir (do Ryzena 7 4700U). Do tego 16 lub 32 GB RAM-u i dyski do 2 TB. Dysk można wymienić. Można to zrobić samemu bez utraty gwarancji, o ile oczywiście nic nie zostanie w międzyczasie uszkodzone.

Specyfikacja i czas pracy na akumulatorze są podobne w obu wariantach. Warto jednak zauważyć, że modele z procesorami AMD nie będą obsługiwać standardu Thunderbolt. Ze względu na oszczędność energii, dostaniemy też RAM o wolniejszym taktowaniu.

Nowe laptopy ASUS ZenBook będą dostępne w lipcu lub sierpniu, zależnie od kraju. Niebawem poznamy datę polskiej premiery i cennik.

Przy okazji ASUS pochwalił się świetną sprzedażą laptopów w naszym regionie (East EMEA). Laptopy ASUS stanowią już 27,7% modeli w segmencie dla graczy. Sprzedaż wszystkich laptopów wzrosła o 104% rok do roku.