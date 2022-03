ASRock NUC: Wydajne komputery mieszczące się w dłoni

ASRock zaprezentował swoją wizję komputerów typu NUC. Tym razem ich sercem są niskonapięciowe procesory Intel Alder Lake-P oraz laptopowe pamięci RAM DDR4.

Procesory Intel Alder Lake debiutowały na rynku wpierw w listopadzie 2021 roku, a następnie w styczniu 2022 roku. Były to CPU do komputerów stacjonarnych w wersji droższej, odblokowanej pod względem podkręcania i tańszej, bez możliwości OC. Niebiescy nie śpieszyli się z debiutem układów dla laptopów.

ASRock NUC 1200 to komputery typu UCFF

Sytuacja jednak powoli się zmienia i również na rynek mobilny trafi całe zatrzęsienie Alder Lake'ów. To właśnie niskonapięciowe warianty będą napędzały opisywane dzisiaj urządzenia. Mowa o komputerach NUC, czyli kompaktowych PC idealnych jako centrum multimedialne czy komputer do pracy biurowej i internetu.

ASRock pokazał serię NUC 1200. Są to komputery typu UCFF (Ultra Compact Form Factor) o wymiarach 110 × 117,5 × 47,8 milimetrów i wadze około 1 kilograma. Napędzają je procesory Intel Alder Lake-P z niewielkim, aktywnym układem chłodzenia. Do wyboru będą modele Intel Core i7, Core i5, Core i3 praz Celeron. Wszystkie z nich przygotowane do pracy z pamięciami DDR4 3200 MHz typu SO-DIMM o pojemności do 64 GB.

Dla magazynów danych przewidziano jeden port SATA III oraz jedno złącze M.2 2280 z obsługą interfejsu PCI Express 4.0 x4. Za dźwięk odpowiada podstawowy kodek Realtek ALC233, zaś w przypadku sieci mowa o 2,5-gigabitowym kontrolerze Intel 225LM. Brak tutaj wbudowanego WiFi czy Bluetooth.

Przedni panel gości złącze słuchawkowe, jedno USB 3.2 Gen 2 typu A oraz dwa USB 3.2 Gen 2 typu C z funkcją transmisji obrazu (DisplayPort 1.4a). Z tyłu znajdziemy zaś wejście dla zasilacza, dwa USB 3.2 Gen 2 typu A, dwa RJ-45 i po jednym klasycznym HDMI 2.0b oraz DisplayPort 1.4a.

Data dostępności i sugerowane ceny nie zostały niestety zdradzone. ASRock NUC 1200 dostępne będą tylko w wybranych sklepach, a skierowane są głównie do biznesu kupującego ilości hurtowe, np. korporacje.

