Jeszcze w 2021 roku powinniśmy zobaczyć nową wersję urządzenia Apple TV. W wersji beta systemu tvOS 14.5 znaleziono informacje sugerujące, że nowy sprzęt obsłuży obraz 4K 120 Hz, co szczególnie przydać się może podczas grania.

Obecnie oferowany Apple TV obsługuje obraz 4K, ale z maksymalną częstotliwością 60 Hz. Ma się to zmienić w przyszłej wersji tego urządzenia, która - jak informował Bloomberg - ma zadebiutować w 2021 roku. Z doniesień opublikowanych przez serwis 9to5Mac wynika, że nowy Apple TV obsłuży obraz 4K 120 Hz. Wzmianki 120 Hz oraz obsługuje 120 Hz zostały znalezione w najnowszej wersji beta oprogramowania tvOS 14.5.

Wprowadzenie obsługi 4K 120 Hz do Apple TV wymaga, by zmienić w nim port HDMI z wersji 2.0 do 2.1. Nowszy standard pozwala podwoić szybkość transmisji w stosunku do tego, czego używa obecny Apple TV. Będzie to oczywiście wymagać również odpowiedniego telewizora, ale odpowiednie modele 120 Hz są już na rynku. Produkuje je między innymi Samsung.

Następna generacja Apple TV ma dostać procesor A14X, który zapewni urządzeniu wydajność wystarczającą do uruchomienia gier. Z częstotliwości 120 Hz będzie można skorzystać w przypadku różnych multimediów, ale to właśnie w grach przyda się to najbardziej. Dzięki temu wrażenie z rozgrywki będą znacznie lepsze.

Źródło tekstu: 9to5Mac, Bloomberg, engadget