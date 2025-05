Apple MacBook Pro 2024 z 16 GB RAM i dyskiem 1 TB jest w świetnej promocji. To istna okazja dla profesjonalistów

I oczywiście: nie każdy profesjonalista potrzebuje MacBooka. Są dziedziny, w których o wiele lepsze narzędzia znajdziemy na Windowsie. Jednak nie brakuje także tych, gdzie to właśnie aplikacje na MacOS wiodą prym . I to właśnie do tej konkretnej grupy skierowany jest MacBook Pro 2024 , którego mogą kupić dziś znacznie taniej, bo za jedyne 8499 zł .

MacBook Pro 2024

Mamy tu do czynienia z wręcz fenomenalnym, 14,2-calowym ekranem o rozdzielczości 3024 × 1964 pikseli i odświeżaniem 120 Hz. Osiąga on jasność nawet do 1000 nitów w trybie SDR, oraz oferuje podświetlenie miniLED. Jeśli chodzi o procesor, to mamy tu do czynienia z Apple M4. Ten jednak w przeciwieństwie do modelu Air jest wyposażony w aktywne chłodzenie, więc może oferować swoją maksymalną wydajność przez długi czas. Do dyspozycji mamy także 16 GB RAM i aż 1 TB miejsca na dane. Mowa więc o istnym kombajnie do pracy, który może być Wasz za jedyne 8499 zł.