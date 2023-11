Apple szykuje największego iPada Pro w historii

Plotki zazwyczaj należy traktować z przymrużeniem oka. Tym razem jest podobnie, ale są one na tyle ciekawe, że warto o nich napisać. Jeśli są prawdziwe, to w przyszłym roku zadebiutuje największy w historii model iPada Pro.

Takie informacje przekazał Majin Bu na platformie X (dawniej Twitter). Według jego wiedzy w przyszłym roku zadebiutują aż trzy modele iPad Pro. O dwóch podstawowych już słyszeliśmy. Mowa o modelach 11- i 12,9-calowym, które mają korzystać pierwszy raz w historii firmy z Cupertino z matryc OLED. Te plotki wydają się pewne, bo już powtórzyły się kilkukrotnie w różnych źródłach.

Ciekawiej prezentują się doniesienia na temat trzeciego modelu, który miałby mieć ekran o przekątnej aż 14,1 cala. W jego przypadku Apple nie wykorzysta matrycy OLED. Zamiast tego Tim Cook i spółka mają nam zaoferować tablet z ekranem typu mini-LED, który ma charakteryzować się wyższą jasnością (nawet 3000 nitów), głęboką czernią i wysokim kontrastem.

This is what I was told about the new iPad Pro 2024 lineup.

New design with thinned bezels, 11, 12.9 and 14.1

The first two OLED, the 14.1 mini LED to keep costs down

M3 with 8GB RAM, 12 core GPU

Display up to 3000 nits

New Apple Pencil 3 with interchangeable magnetic tips (for… pic.twitter.com/PtOV7y93IW