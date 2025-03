Nowy iPad Air coraz bliżej. To kwestia dni

Wiele osób czeka na premierę nowych iPadów Air z układami Apple M4. Zastąpią one poprzednią generację, wyposażoną jeszcze w jednostki z serii M2. Z informacji wynika, że prezentacja jest już coraz bliżej.

Nowe iPady Air z układami M4

Od kilku tygodni da się zauważyć coraz gorszą dostępność iPadów Air z układami M2. To sygnał, że Apple powoli szykuje się do premiery nowych modeli. Te mają zostać zaprezentowane w ciągu najbliższych dni, a tak przynajmniej twierdzi zazwyczaj dobrze poinformowany Mark Gurman. Jego zdaniem w tym tygodniu firma z Cupertino pokaże nowe MacBooki Air, a nieco później także odświeżone tablety.

Nowe iPady Air mają zachować identyczny wygląd, jak poprzednie modele. Dzięki temu, pomimo zastosowania układów M4, mają one zachować w miarę rozsądną cenę (przynajmniej jak na Apple). Co więcej, prawdopodobnie nie będą one wykorzystywały sztucznej inteligencji Apple Intelligence. Natomiast nie wiadomo, czy firma z Cupertino zdecyduje się na użycie własnego modemu 5G, oznaczonego jako C1.