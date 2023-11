Apple rozczarowuje klientów. Nie będzie wyczekiwanego produktu

Apple odniosło się do plotek na temat nowego komputera iMac w wersji 27". Fani marki nie będą zadowoleni.

Podczas niedawnej prezentacji Apple odświeżyło swoje portfolio komputerów, prezentując nowe modele wyposażone w procesory z rodziny M3. Równie ważne jest jednak to, czego podczas ostatniego eventu nie zobaczyliśmy. Mimo licznych spekulacji, firma nie zdecydowała się pokazać komputera iMac w wersji z ekranem 27".

Wiele osób dopatruje się w tym kroku wstecz względem czasów, kiedy taki model faktycznie znajdował się w ofercie giganta. Było to jednak w czasach, kiedy Maki pracowały pod kontrolą procesorów firmy Intel. Od czasu wprowadzenia układów Apple Silicon dostępna jest tylko jedna wersja iMaka: ta z ekranem 24".

Apple dementuje: iMac w wersji 27" nie powstanie

Co więcej, wygląda na to, że prędko się to nie zmieni. Apple postanowiło odnieść się do spekulacji na temat wariantu 27" i raz na zawsze je zdementować. Firma nie pracuje aktualnie nad iMakiem w takim rozmiarze, a użytkownikom, którzy potrzebują większego ekranu, proponuje zakup kosztującego 8499 zł monitora Studio Display.

Podejrzewam, że znajdzie się wielu fanów marki, dla których taka deklaracja będzie zawodem. Jest tu jednak pewien promyk nadziei. Komunikat Apple odnosił się konkretnie do wersji z ekranem 27". Nadal istnieje cień szansy, że firma pracuje nad większym iMakiem w innym rozmiarze, np. 32". Na razie jednak do tego typu spekulacji radzimy podchodzić bardzo ostrożnie.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: The Verge