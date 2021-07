AOC prezentuje pięć nowych monitorów dla graczy serii Gaming G3

Firma AOC zaprezentowała nową gamę monitorów dla graczy pod marką AGON by AOC. Do serii AOC Gaming G3 należy aż 5 nowych ekranów o przekątnych od 27 do 34 cali.

AOC poszerza swoje portfolio gamingowych monitorów o pięć nowych modeli z serii AOC Gaming G3. Wszystkie one są wyposażone w matryce typu VA z funkcją aktywnej redukcji światła niebieskiego oraz czasem reakcji na poziomie 1 ms (MPRT). Co ważne, monitory wyposażone w panele z zakrzywieniem na poziomie 1000R, co zdaniem producenta ma wpływać na lepszą immersję, czyli wczucie się w wirtualny świat gry.

Dokonując rebrandingu naszej oferty pod nazwą AGON by AOC staraliśmy się sprawić, by była bardziej spójna i przejrzysta. Zależy nam, by zaspokajała potrzeby wszystkich graczy – od okazjonalnych po najbardziej zaangażowanych i e-sportowców. Realizujemy wizję, w której gracze wspólnie osiągają swoje wyżyny umiejętności, w czym pomagają im nasze produkty.

– mówi Stefan Sommer, dyrektor ds. marketingu i zarządzania biznesem AOC i MMD w Europie.

AOC Gaming G3 - nowe monitory dla graczy

Największym z pięciu nowych modeli AGON by AOC jest CU34G3S. Ma on przekątną 34 cali w formacie 21:9 oraz rozdzielczości 3440 × 1440. Pozostałe monitory to już bardziej tradycyjne konstrukcje 16:9 o przekątnych 31,5 cala: CQ32G3SU i C32G3AE oraz 27 cali: CQ27G3SU i C27G3U. Te modele różnią się między innymi rozdzielczością. W przypadku CQ32G3SU oraz CQ27G3SU jest to 2560 × 1440 pikseli. Z kolei C32G3AE oraz C27G3U wyświetlają obraz maksymalnie w rozdzielczości 1920 × 1080.

Monitory AOC CU34G3S, CQ32G3SU, CQ27G3SU oraz C27G3U wyposażone są w regulację wysokości położenia oraz kąta pochylenia ekranu, a także możliwość jego obrotu w poziomie (swivel). Sugerowane ceny detaliczne to:

AOC CU34G3S – 3049 zł (premiera w lipcu)

– 3049 zł (premiera w lipcu) AOC CQ32G3SU – 2009 zł (premiera w lipcu)

– 2009 zł (premiera w lipcu) AOC C32G3AE – 1569 zł (premiera w lipcu)

– 1569 zł (premiera w lipcu) AOC CQ27G3SU – 1789 zł (premiera we wrześniu)

– 1789 zł (premiera we wrześniu) AOC C27G3U – 1479 zł (premiera we wrześniu)

Źródło zdjęć: AOC

Źródło tekstu: AOC