Anbernic RG35XX SP nadchodzi. Mamy obrazowy dowód

Już niebawem na rynku powinniśmy zobaczyć jeszcze jedno urządzenie z szalenie popularnej serii Anbernic RG35XX. Znamy pierwsze szczegóły.

Niepozorny handheld Anbernic RG35XX, umożliwiający emulację gier z retro konsol, niespodziewanie okazał się prawdziwym hitem. Niebezpośrednio potwierdzają to ruchy samego producenta, który, obok modelu premierowego, zdążył już widać powiększony wariant Plus i horyzontalny H. Tymczasem okazuje się, że na tym nie koniec.

Wedle krążących po sieci pogłosek, firma Anbernic jest w przededniu premiery kolejnej odmiany RG35XX. Tym razem chodzi o model zrealizowany w formie puderniczki, na wzór kultowego Game Boya Advance SP, oznaczony – co w tym kontekście zrozumiałe – symbolem SP.

Anbernic RG35XX SP, czyli znów to samo, ale inaczej

Z dostępnych informacji wynika, że urządzenie otrzyma 3,5-calowy ekran o rozdzielczości 640x480 px i moduł Wi-Fi. Poza tym jednak nie będzie różnić się od pobratymców, oferując m.in. 4-rdzeniowy chip Allwinner H700, 1 GB pamięci RAM, akumulator 3300 mAh i złącze USB-C. Ale raz jeszcze – to ostatnie służące wyłącznie do ładowania.

去年 ポストしていた #RG35XXSP ‼️



そう… RG35XX SPがッ!



とうとう動画がリークされました!

ChipはRG 35XX Plus, RG 35XX H, RG 35XX 2024 同様のAllwinner H700チップセットの採用とのこと。



MiyooFlip… どうなるか、、



pic.twitter.com/Nxk2CNKlUZ https://t.co/ryU9AnYiWm — じゅんたろう (@GameboyJuntaro) March 28, 2024

Kiedy dokładnie RG35XX SP pojawi się na rynku, nie wiadomo, ale ponoć stanie się to jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Co ucieszy fanów, wzorem innych przedstawicieli tej serii, sprzęt ma być stosunkowo niedrogi. Przewiduje się, że jego cena detaliczna nie przekroczy 70 dol., czyli ok. 280 zł.

Korzystając z okazji, dla tych, którzy zastanawiają się obecnie nad zakupem dotychczasowego RG35XX, warto napomknąć, że urządzenie stało się przystępne jak nigdy dotąd. Na AliExpress nietrudno znaleźć oferty w okolicach 200 zł, a sprzedawcy potrafią dokładać do tego ładowarkę albo szkło ochronne, albo jedno i drugie.

Źródło zdjęć: Twitter via Retrododo

Źródło tekstu: Retrododo, oprac. własne