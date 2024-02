Procesory AMD Zen 6 Medusa mogą mieć potężne iGPU

Pojawiają się pierwsze informacje na temat procesorów AMD z architekturą Zen 6. Te mogą mieć bardzo wydajne iGPU.

Aktualnie w sklepach dostępne są procesory z architekturą Zen 4. Kolejna generacja, czyli Zen 5, powinna zadebiutować jeszcze w tym roku. Tymczasem pojawiają się plotki na temat kolejnej serii, która będzie korzystać z architektury Zen 6. Według pogłosek mają one korzystać ze zintegrowanych układów graficznych RDNA 5.

AMD Zen 6

Konsumenckie procesory z architekturą AMD Zen 6 znane są pod nazwą Medusa. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem Czerwonych, to powinny one trafić do sklepów pod koniec 2025 roku. Z dotychczasowych informacji wiemy, że mają one korzystać z nowego połączenia interkonektowego 2.5D, które ma zmniejszyć opóźnienia. Teraz docierają do nas wieści na temat zintegrowanych grafik, które mają korzystać z architektury RDNA 5.

Taka decyzja AMD na pierwszy rzut oka może dziwić. Przecież wkrótce powinny zadebiutować karty graficzne z RDNA 4 i to właśnie ta architektura wydaje się najbardziej oczywistym wyborem w przypadku procesorów Medusa. Problem polega na tym, że RDNA 4 ma być czymś w rodzaju rozwiązania przejściowego. AMD ma zrezygnować z produkcji najmocniejszych modeli, które miałby konkurować z NVIDIĄ. Poza tym, chociaż to plotki, nowe karty nie będą jeszcze korzystać z pamięci GDDR7.

Memes aside, Medusa has RDNA 5 iGPU, skipping RDNA 4 https://t.co/NBgY6tUenR — Everest (@Olrak29_) February 19, 2024

W związku z tym wybór w procesorach Zen 6 nowszej architektury RDNA 5 wydaje się lepszą decyzją. Dzięki temu układy mogą mieć naprawdę wydajne iGPU, które pozwolą na granie nawet w te bardziej wymagające produkcje, chociaż przy odpowiednio obniżonych ustawieniach graficznych.

