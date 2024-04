Oto nowy procesor AMD Strix Point. Pojawił się w bazie Geekbench

W bazie programu Geekbench pojawił się nowy procesor AMD z serii Strix Point. Mowa i najmocniejszym modelu Ryzen 9.

AMD szykuje nowe procesory mobilne (do laptopów) z serii Strix Point. Te będą opart na architekturze Zen 5. Najmocniejszy z nich z serii Ryzen 9 właśnie pojawił się w bazie Geekbench, chociaż program niemal na pewno nieprawidłowo raportuje jego specyfikację.

Procesory AMD Ryzen Strix Point

Procesor został oznaczony przez Geekbench jako "100-000000994-14_N", co potwierdza, że jest to Ryzen 9 z serii Strix Point, bo podobna nazwa pojawiała się we wcześniejszych doniesieniach. Układ wyposażony jest w 12 rdzeni i obsługuje 24 wątki.

Geekbench informuje, że procesor wyposażony jest w 16 MB pamięci cache trzeciego poziomu oraz 1 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu. Niemal na 100 proc. są to niepoprawne wartości. Układ powinien oferować 24 MB L3 oraz 1 MB L2, ale na każdy rdzeń, więc w sumie 12 MB.

Co więcej, z doniesień wynika, że Ryzen 9 będzie taktowany zegarem ponad 5,0 GHz, a program pokazał jedynie 2,0 GHz bazowego taktowania i 1,4 GHz w trakcie testu. Wynika to prawdopodobnie z wczesnej, inżynieryjnej wersji układu, która nie osiągnęła jeszcze pełni możliwości finalnego produktu. Niemniej CPU osiągnął 1217 w teście jednordzeniowym oraz 8016 w teście wielordzeniowym, co oczywiście plasuje go daleko za konkurencją, ale to wina niskiego zegara.

Procesory AMD Strix Point mają zostać zaprezentowane na czerwcowych targach Computex 2024. Rdzenie Zen 5 mają być nawet o 40 proc. wydajniejsze od Zen 4.

Źródło zdjęć: Darkwisper S / Shutterstock.com

Źródło tekstu: wccftech