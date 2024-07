Procesory AMD Ryzen 9000X3D: wiemy, ile pamięci 3D V-Cache dostaną

Jeszcze w tym roku zadebiutują procesory z serii AMD Ryzen 9000X3D. Wiemy, ile pamięci podręcznej 3D V-Cache możemy po nich oczekiwać.

Niedawno AMD zaprezentowało nowe procesory Ryzen 9000. Te jednak nie zadowolą graczy, bo firma sama przyznała, że akurat do gier, to modele Ryzen 7000X3D są zwyczajnie lepsze. Dlatego wiele osób czeka na nową generację układów z pamięcią podręczną 3D V-Cache, która ma trafić do sklepów jeszcze w tym roku. Właśnie poznaliśmy ważny element ich specyfikacji.

AMD Ryzen 9000X3D

Wcześniejsze informacje sugerowały, że AMD szykuje kilka nowości do swoich procesorów z serii X3D. Wiemy już, że prawdopodobnie chodzi między innymi o odblokowanie pełnego overclockingu, co we wcześniejszych modelach nie było możliwe. Jednak czy zmieni się też coś jeszcze, np. ilość pamięci 3D V-Cache? Niestety, ale prawdopodobnie nie.

Najnowsze plotki zdradzają, że modele Ryzen 9000X3D będa miały dokładnie taką samą ilość pamięci podręcznej trzeciego poziomu, co poprzednia generacja. Pod tym względem AMD nie ma zamiaru niczego zmieniać. Jednak nie jest to taka zła informacja, bowiem wzrost wydajności i tak powinien być znaczący. Konfiguracja trzech prawdopodobnych układów powinna prezentować się następująco:

9950X3D - 32 MB na każdy CCD (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Cache (128 MB) + 16 MB L2 + 1 MB L1

9900X3D - 32 MB na każdy CCD (64 MB L3) + 64 MB 3D V-Cache (128 MB) + 12 MB L2 + 768 KB L1

9800X3D - 32 MB na każdy CCD (32 MB L3) + 64 MB 3D V-Cache (96 MB) + 8 MB L2 + 512 KB L1

Procesory AMD Ryzen 9000X3D mają zadebiutować na przełomie trzeciego i czwartego kwartału 2024 roku.

