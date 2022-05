AMD potwierdza - ważna premiera jeszcze w tym roku

AMD potwierdziło, że jeszcze w tym roku zadebiutują pierwsze procesory z architekturą Zen 4. Jednak część z nich trafi na sklepowe półki dopiero w 2023 roku.

AMD przedstawiło swoje wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2022 roku. Te są bardzo dobre, ale w tym kontekście nie najważniejsze. Przy okazji firma zaprezentowała też swoje plany na najbliższe miesiące. Tym samym potwierdziło się, że jeszcze w tym roku do sklepów trafią pierwsze procesory AMD Ryzen 7000 z architekturą Zen 4.

AMD Ryzen 7000 - kiedy premiera?

Z grafiki opublikowanej przez AMD wynika, że na początku do sprzedaży trafią modele Raphael, czyli dla komputerów stacjonarnych. Część z nich zadebiutuje jeszcze w tym roku, a część dopiero w przyszłym. Układy będą obsługiwać pamięci DDR5, interfejs PCIe 5.0, a ich TDP wyniesie co najmniej 65 W. Procesory będą produkowane w litografii 5 nm. Wykorzystają nową podstawkę AM5 LGA 1718 oraz zaoferują do 28 linii PCIe.

W dalszej kolejności AMD planuje modele Dragon Range oraz Phoenix. Pierwsza stworzone zostały z myślą o wydajnych laptopach gamingowych. Drugie będą wykorzystywane w nadal, gamingowych, ale już słabszych, a przede wszystkim lżejszych modelach. Procesory AMD Ryzen 7000 Dragon Range również obsłużą pamięci DDR5 i interfejs PCIe 5.0, ale ich TDP zacznie się od poziomu 55 W. Z kolei warianty Pheonix to pamięci LPDDR5 oraz TDP w zakresie od 35 do 45 W.

