O ile Ryzen 7 5800X3D jest szybszy od 5800X? Testy rozczarowują

Na 20 kwietnia AMD zaplanowało premierę procesora Ryzen 7 5800X3D. Czy rzeczywiście zaoferuje on dużo lepszą wydajność? Pierwsze testy tego nie potwierdzają.

Ryzen 7 5800X3D to pierwszy procesor z pamięcią podręczną 3D V-Cache. AMD zapewnia, że taka konstrukcja zapewni o mniej więcej 15 proc. lepszą wydajność w grach. Można mieć co do tego wątpliwości, biorąc pod uwagę niższe taktowanie o 400 MHz bazowo i 200 MHz w boost. Pierwsze testy potwierdzają, że rewolucji raczej nie będzie.

AMD Ryzen 7 5800X3D zawodzi?

Procesor Ryzen 7 5800X3D został przetestowany w programie Geekbench 5. Wynik nie zachwycają. W teście jednego rdzenia układ wypada gorzej niż Ryzen 7 5800X i Ryzen 9 5900X. Nie ma w tym nic dziwnego. Dużą rolę odgrywa tutaj taktowanie, które jest dużo niższe. Nieco lepiej wypada to w teście wielordzeniowym, gdzie 5800X3D jest o mniej więcej 9 proc. szybszy niż 5800X, ale nadal pozostaje daleko w tyle za 5900X.

Wynik (jeden rdzeń) Wynik (wiele rdzeni) Ryzen 7 5800X3D 1637 11250 Ryzen 7 5800X 1671 10333 Ryzen 9 5900X 1671 14006 Core i7-12700K 1898 13888

Należy jednak pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, AMD obiecało o 15 proc. wyższą wydajność w grach, a Geekbench, co by o nim nie mówić, jest jednak benchmarkiem. Poza tym to zaledwie jeden test i jeden program. Nie zmienia to faktu, że nie zapowiada się to dobrze. Poza tym Ryzen 7 5800X3D ma kosztować 449 dolarów, czyli tyle, co Ryzen 9 5900X. Trudno uwierzyć, że będzie to opłacalny zakup.

Źródło zdjęć: Tester128 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: KitGuru