AMD Radeon RX 8000 ujawniony. Poznaliśmy specyfikację

W bazie programu Geekbench pojawiła się karta graficzna z serii AMD Radeon RX 8000. Dzięki temu poznaliśmy jej specyfikację.

Karty graficzne AMD Radeon RX 8000 mają zadebiutować w przyszłym roku. Nie ma co się oszukiwać, raczej nie są to szczególnie wyczekiwane konstrukcje wśród graczy. Po pierwsze, bo karty AMD nie są tak popularne, jak NVIDII. Po drugie, bo Czerwoni odpuszczają tę generację i zamierzają zaoferować tylko modele z niskiej i średniej półki.

Pomimo tego warto wiedzieć, co dokładnie szykują, a jeden z modeli właśnie pojawił się w bazie Geekbench.

Specyfikacja Radeona RX 8000

W bazie Geekbench pojawiła się karta graficzna AMD o oznaczeniu GFX1201 Device ID. Jest to prawdopodobnie model z architekturą RDNA 4. Program podaje, że jest ona wyposażona w 28 jednostek obliczeniowych, ale biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone już w RDNA 3 możemy zakładać, że w rzeczywistości to 56 CU. Jeśli tak, to karta plasuje się między RX 7700 XT (54 CU), a RTX 7800 XT (60 CU).

Poza tym karta ma 16 GB pamięci VRAM oraz taktowanie 2,1 GHz. Zegar wydaje się dość niski, bo nawet seria RX 7000 potrafi kręcić się wyżej, ale to zapewne kwestia egzemplarza inżynieryjnego. Finalny produkt powinien oferować wyższe taktowanie i tym samym lepszą wydajność. Zresztą widać to po bardzo słabym wyniku wydajności na poziomie 33241 pkt w OpenCL, co plasuje GPU na poziomie zintegrowanych grafik.

Więcej na temat nowych kart powinniśmy usłyszeć w trakcie styczniowych targów CES 2025.

Zobacz: AMD Ryzen 9000X3D nie w tym roku. Trzeba czekać

Zobacz: Pad do konsoli sprzedany za ponad 130 tys. zł. Jest wyjątkowy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: wccftech