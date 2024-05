Nowa generacja kart graficznych AMD z dużą zmianą. Dogonią NVIDIĘ?

Nowa generacja kart graficznych AMD jednak przyniesie ważną zmianę. Czerwoni chcą nadrobić zaległości względem NVIDII.

Chociaż karty graficzne AMD mają swoje zalety, to pod kilkoma względami znacząco przegrywają z konkurencyjnymi modelami NVIDII. Jedna z tych kwestii dotyczy wydajności po włączeniu Ray Tracingu. Nowa generacja GPU Czerwonych ma przynieść znaczącą poprawę w tym aspekcie.

AMD poprawi wydajność w Ray Tracingu

Chociaż seria Radeon RX 8000 (RDNA 4) ma być mniej okazała, to nie oznacza to, że AMD całkowicie odpuszcza sobie rynek kart graficznych. Co prawda do sklepów trafią prawdopodobnie tylko modele z niskiej i średniej półki, to mają one radzić sobie dużo lepiej z obsługą techniki śledzenia obrazu, czyli popularnego Ray Tracingu.

RDNA3 RT was based on RDNA2 with some improvements. RDNA4 RT looks completely different. — Kepler (@Kepler_L2) April 30, 2024

Nie znamy szczegółów, ale doskonale znany Kepler_L2, który jest źródłem wielu przecieków, ujawnił, że karty RDNA 4 mają zupełnie inaczej podchodzić do kwestii Ray Tracingu. Seria RX 7000 mocno pod tym względem przegrywała z GeForce'ami RTX 40, ale jest szansa na sporą poprawę. Być może Czerwoni, wzorem swojego największego konkurenta, zdecydują się na zastosowanie dedykowanych rdzeni do tego zadania? Wkrótce powinniśmy poznać więcej szczegółów.

AMD z pewnością ma nad czym myśleć. Sprzedaż ich układów jest w ostatnim czasie tragiczna i konieczne są zmiany, które pozwolą im realnie konkurować z NVIDIĄ. Aktualnie różnice w sprzedaży Radeonów i GeForce'ów są ogromne.

