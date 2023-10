Radeon RX 7900M obiecuje desktopową wydajność w laptopach

AMD zaprezentowało nową kartę graficzną Radeon RX 7900M. To model stworzony z myślą o najwydajniejszych laptopach. Ma oferować wydajność porównywalną do modeli desktopowych.

Radeon RX 7900M to nowy układ graficznych w ofercie firmy AMD. Nie jest to jednak model desktopowy, który zamontujemy w komputerze stacjonarnym. To karta stworzona z myślą o najwydajniejszych laptopach dla graczy.

Specyfikacja AMD Radeon RX 7900M

Karta bazuje na układzie Navi 31. Wyposażona jest w 72 jednostki obliczeniowe (CU — compute units), co przekłada się między innymi na 4608 procesorów strumieniowych. Do tego oferuje 64 MB pamięci Infinity Cache 2. generacji oraz 16 GB pamięci GDDR6 18 Gbps na 256-bitowej szynie.

Bazowe taktowanie karty wynosi 1825 MHz, ale w Boost rośnie maksymalnie do 2090 MHz. TDP to z kolei 160 W, ale w tzw. peaku może wzrosnąć do 180 W, a ze SmartShift Max nawet do 200 W. To sporo, bo dla porównania GeForce RTX 4090 Mobile dobija maksymalnie do 175 W. Według AMD nowa karta jest średnio o 7 proc. wydajniejsza od GeForce'a RTX 4080 Laptop w rozdzielczości 1440p.

Pierwszym laptopem, wyposażony w Radeona RX 7900M, jest Alienware m18, który dodatkowo oferuje Ryzena 9 7945HX i kosztuje 2800 dolarów.

Źródło zdjęć: Rile Photography / Shutterstock.com, AMD

Źródło tekstu: AMD