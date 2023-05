Znamy szczegóły na temat karty AMD Radeon RX 7600

Jesteś fanem AMD? Szukasz taniej karty graficznej? Świetnie się składa! Poznaliśmy szczegółową informację na temat specyfikacji modelu Radeon RX 7600.

NVIDIA dzisiaj zaprezentowała oficjalnie serię kart graficznych GeForce RTX 4060 (Ti). Pod względem specyfikacji i sugerowanych cen w Polsce zapowiada się to naprawdę nieźle. Oczywiście z ostatecznymi ocenami jak zwykle warto poczekać do premiery i zapoznania się z pierwszymi niezależnymi testami.

AMD Radeon RX 7600 zadebiutuje w Polsce 25 maja

W podobnym terminie, zapewne dzień później, ma się pojawić odpowiedź konkurencji. Chodzi o AMD Radeon RX 7600. Niestety Czerwoni w porównaniu do Zielonych nie podzielili się szczegółowymi informacjami. Karty trafiły jednak już w ręce pierwszych recenzentów, a w sieci zdążyły pojawić się ciekawe przecieki.

Serwis VideoCardz opublikował zrzut ekranu z popularnego programu GPU-Z. Zdradza on specyfikację AMD Radeon RX 7600, który ma zostać wyposażony w rdzeń Navi 33 XL. Oznacza to 32 CU, a więc 2048 procesorów strumieniujących. Całość doprawiona 8 GB pamięci VRAM typu GDDR6 na 128-bitowej szynie danych.

Taktowania rdzenia to 1720 MHz bazowo, 2250 MHz w trybie gry oraz do 2655 MHz w trybie boost. Chociaż w wybranych zastosowaniach może być to więcej. Przepustowość pamięci ma sięgać do 288 GB/s, a więc tyle samo co w GeForce RTX 4060 Ti. Również interfejs karty ograniczono do PCI Express 4.0 x8.

AMD Radeon RX 7600 ma zadebiutować na rynku 25 maja. Zastosowanie rdzenia Navi 33 XL sugeruje, że w późniejszym terminie możemy dostać też wydajniejszy model Radeon RX 7600 XT na bazie Navi 33 XT. Jest szansa, że podobnie jak u NVIDII będzie on wyposażony w większą pamięć VRAM.

