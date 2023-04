AMD Radeon RX 7000. Tak ma wyglądać specyfikacja nowych kart

AMD wkrótce powinno zaprezentować nowe karty graficzne z serii Radeon RX 7000. Właśnie poznaliśmy ich prawdopodobną specyfikację.

Do tej pory AMD trochę obijało się w kwestii kart nowej generacji. Co prawda modele Radeon RX 7900 XTX oraz RX 7900 XT są relatywnie udane, o czym możecie przeczytać w naszym teście, to są jak na razie jedynymi modelami z architekturą RDNA 3.

W tym samym czasie NVIDIA zaprezentowała już cztery modele i jeśli plotki są prawdziwe, to w maju portfolio uzupełni piąta konstrukcja. Nie znaczy to, że Czerwoni niczego nie szykują.

Specyfikacja nowych Radeonów

Właśnie pojawiły się pierwsze informacje na temat prawdopodobnej specyfikacji nowych kart graficznych Radeon RX 7800 XTX, RX 7800 XT, RX 7700 XT oraz RX 7600 XT. Za wyciek odpowiada znany kanał na YouTubie o nazwie RedGamingTech.

Radeon RX 7800 XTX ma bazować na układzie Navi 31. Karta zaoferuje 16 GB pamięci GDDR6 VRAM na 125-bitowej szynie oraz TBP na poziomie 300 W. Wydajność ma być zbliżona do modelu GeForce RTX 4070 Ti. Jednak nie wiadomo, czy AMD nie zrezygnuje z tego modelu, bo podobno pojawiają się również takie plotki.

Kolejna karta to Radeon RX 7800 XT. W jej przypadku również mowa o 16 GB pamięci GDDR6 na 256-bitowej szynie. Model ten wyposażony będzie w 60 jednostek CU, a taktowanie wyniesie 2,6 GHz bazowo i 2,8 GHz w Boost. TBP karty to z kolei 285 W. Pod względem wydajności ma być trochę wolniejsza niż RTX 4070 Ti (ok. 40 TFLOPS).

Poza tym AMD ma szykować również modele Radeon RX 7700 XT oraz RX 7600 XT. Pierwszy ma mieć TBP na poziomie 225 W i wydajność około 30 TFLOPS. Z kolei RX 7600 XT ma oferować możliwości zbliżone do modeli 6650/6700 XT.

