Radeony RX 6000 znikną ze sklepów. Zastąpią je nowe karty graficzne

Za chwilę na sklepowych półkach powinny pojawić się nowe karty graficzne AMD Radeon. Nie chodzi jednak o kolejną generację, czyli modele RX 7000 (ta dopiero w okolicach trzeciego kwartału), a odświeżoną architekturę RDNA 2. Rzecz w tym, że to nie do końca jest samo odświeżenie. Tak naprawdę jest to zastępstwo.

Nowe, odświeżone karty graficzne AMD z architekturą RDNA 2 otrzymały oznaczenie RX 6x50. Oznacza to, że model RX 6600 zostanie zastąpiony przez RX 6650, a RX 6900 XT przez RX 6950 XT. Proste i raczej czytelne. Odświeżenie to między innymi szybsze pamięci VRAM, wyższe taktowania, ale też wyższe TBP, czyli zużycie energii. W sumie ma być wydajniej o kilka lub nawet kilkanaście procent.

It seems like AIBs will stop making 6600/6700/6900 XT cards and focus on the new 6650/6750/6950 XT series instead.



So RDNA 2 refresh is looking more like a replacement rather than a higher-end alternative to existing models.